SPY + Monolith : ces lunettes améliorent l’humeur

Ils sont basés sur une technologie révolutionnaire de thérapie de lentilles scientifiquement réglées.

La marque californienne SPY+, spécialisée dans les lunettes de soleil pour les sports extrêmes, vient de lancer son nouveau modèle, la Monolith, avec une version avec une demi-monture, la Monolith 50.50. Les deux modèles sont dotés de la technologie révolutionnaire de thérapie par lentille Happy de SPY +. Selon l’entreprise, il s’agit d’une technologie scientifiquement mise au point pour améliorer l’humeur et la vigilance tout en améliorant la couleur et le contraste.

Cristaux de polycarbonate

Ses lentilles en polycarbonate ARC (Accurate Radius Curvature) sont nettes pour suivre la courbure naturelle de l’œil, offrant une vision claire et sans distorsion tout en réduisant la fatigue oculaire. Fabriquées en Grilamid, leurs montures solides et flexibles les rendent idéales pour un usage quotidien, d’autant plus qu’un système de ventilation Scoop, des plaquettes de nez en caoutchouc confortables, des détails de lentilles croisées SPY + troisième œil et des charnières à broche ont été ajoutés.

Fondée en 1994 à San Diego, la marque SPY+ a été rachetée il y a quelques années par le groupe Bollé Brands, spécialisé dans les lunettes et casques pour la course à pied, le cyclisme et le ski, entre autres sports. Avec Spy +, le groupe élargit sa gamme de produits pour couvrir le surf, le skateboard, le snowboard, le BMX et d’autres disciplines.

Regarde comment ils te regardent

En utilisant le code QR ci-joint, vous pouvez profiter d’une expérience d’essai, c’est-à-dire voir comme si vous portiez ces lunettes.

