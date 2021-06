SPY, VOO ou IVV : quel ETF de l’indice S&P 500 est le meilleur pour acheter des actions américaines ?

in

La force et la résilience de l’économie américaine pour retrouver sa stature antérieure sont des éléments sur lesquels misent la plupart des investisseurs mondiaux. La proposition de budget de 6 000 milliards de dollars du président Biden pour 2022 devrait non seulement propulser les indicateurs économiques, mais aussi remettre l’économie sur les rails de la crise économique.

Pour les investisseurs, le S&P 500, l’indicateur le plus élevé des actions américaines à grande capitalisation, se tient debout pour saisir la reprise de l’économie dès le début. Le S&P 500 se négocie à environ 4 224 niveaux et est en hausse de près de 12,5% en 2021.

Parmi les principales actions de l’indice S&P 500 figurent Microsoft (FB), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Google (GOOGL), Berkshire Hathaway (BRK.A), entre autres. Mais, il existe plusieurs sociétés mondiales de premier plan cotées sur l’indice S&P 500, et détenir la plupart d’entre elles ne serait pas possible pour tous.

Une meilleure alternative d’investissement consiste à utiliser un fonds négocié en bourse (ETF). Un ETF permet à un investisseur de ne pas surpondérer des actions individuelles mais donne une exposition à l’indice dans son ensemble. Un ETF suit généralement un indice spécifique et, par conséquent, investir dans celui-ci signifie que vous finissez par acheter toutes les actions de l’indice dans la même proportion que celles détenues dans l’indice. De plus, dans un ETF, vous obtenez les prix en direct car les échanges se déroulent tout au long des heures de marché et le coût de leur possession est considérablement faible.

Voici 3 ETF qui suivent l’indice S&P 500 :

1. FNB SPDR S&P 500 (ESPION)

2. FNB iShares Core S&P 500 (IVV)

3. FNB Vanguard S&P 500 (VOO)

Une comparaison entre SPY, VOO et IVV montrera qu’il n’y a pratiquement pas de différence, hormis les émetteurs de ces 3 ETF et leur encours total. Oui, leur ratio de dépenses diffère légèrement, mais pour un débutant dans les actions américaines, choisir l’une d’entre elles répondra à l’objectif de diversifier les actions mondiales.

Investir dans SPY, VOO ou IVV vous donne une exposition à un portefeuille des 500 actions de l’indice S&P 500. Pour commencer à investir dans les actions américaines, l’achat de SPY, VOO ou IVV, qui sont tous comparés à l’indice S&P 500, peut être un bon point de départ.

Choisissez l’un de ces 3 ETF et considérez-le comme votre principal avoir à long terme. Vous finissez par posséder le portefeuille mondial non seulement à bas prix en termes de coût, mais obtenez également un ensemble diversifié d’industries. L’indice S&P 500 comprend près de 500 entreprises de premier plan dans environ 11 secteurs et couvre environ 80 pour cent de la capitalisation boursière des bourses américaines.

La bonne façon d’acheter les actions de l’indice S&P 500 pourrait être d’acheter des ETF répliquant l’indice. Alors, qu’est-ce qui vous empêche d’ouvrir un compte de courtage aux États-Unis et de profiter des avantages d’investir sur les marchés mondiaux ?

