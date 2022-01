Spyker reviendra cette année après avoir fait faillite et certains détails sont déjà connus | Moteur

Spyker a annoncé son retour pour 2022, avec le lancement de trois nouveaux modèles et l’idée de continuer à fabriquer des voitures à moteur thermique V8.

2022 apportera des nouvelles et l’un d’eux sera le le retour de l’espion. La firme néerlandaise semble revenir cette année alors que Groupe Spyker, selon un communiqué de presse qui a été publié à cet égard.

Ce n’est pas la première fois que la firme revient après une période de disparition et, en fait, on parlait déjà de cette résurgence en 2020. Cependant, à ce moment-là aucun accord n’a été trouvé et tout est resté dans un perte de 52 000 euros par Victor Muller, fondateur de la marque.

À cette époque, Spyker a fait faillite. Cependant, il s’agit désormais d’un groupe d’investissement dirigé par Michail Pessis et Boris Rotemberg Celui qui a signé un accord le 20 décembre pour que la firme revienne en 2022.

A travers cet accord, Muller souligne qu’il marque « le point de départ pour reconstruire Spyker en tant que constructeur de voitures de sport. avec une fondation plus solide que jamais et avec un large accès à de meilleures ressources techniques et financières que jamais pour atteindre nos objectifs commerciaux ambitieux. «

La manière dont ce retour s’effectuera en termes de voitures qui seront fabriquées n’est pas encore finalisée, mais le PDG de Spyker a rapporté que « dans un monde dominé par l’électrification, il y a une demande constante de vraies voitures de sport, celles qui séduisent tous les sens. Nous continuerons à servir ce groupe particulier de passionnés. »

Ils continueront à utiliser des moteurs V8

Il entend par là qu’ils essaieront de continuer à s’appuyer sur des voitures équipées d’un moteur V8 traditionnel sous le capot, bien que ne pas exclure les variantes hybrides sur certains futurs modèles : « Bien sûr, nous proposerons des solutions hybrides sur nos futurs modèles, mais le V8 à combustion interne restera au cœur de chaque Spyker depuis de nombreuses années », phrase.

Ainsi, l’idée est d’essayer d’être fidèle aux bases de l’entreprise en termes de configuration des voitures de sport, ainsi que de leur fabrication, qui devrait continuer à être faite à la main. En vertu de ces prémisses, la création de trois nouveaux modèles pour ce 2022.

Selon les plans de la marque, ce sera maintenant que le Spyker C8 Preliator arrivera, Spyker D8 SUV Pékin-Paris et Spyker B6 Venator qui se sont fait connaître depuis longtemps. Il s’agit donc de deux voitures de sport dans le pur style de la marque et d’un SUV, dont l’objectif principal sera d’assurer la viabilité économique de la marque. Y aura-t-il une fin heureuse cette fois-ci ?

Cet article a été publié sur Top Gear par Sergio Ríos.