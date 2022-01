Spyro The Dragon est la star de ce nouveau mod PC Half-Life

Gif : Magic Nipples / Activision / Valve / Kotaku

Qui a besoin de Gordon Freeman, alias le protagoniste principal du jeu original Half-Life sorti en 1998 ? Le mec est ennuyeux. Il est temps de passer à quelqu’un de nouveau. Quelqu’un comme Spyro, ce dragon violet de la franchise Spyro The Dragon. Et heureusement, un nouveau mod remplace l’ancien Gordon par le (semblable ancien) Spyro, avec les mouvements et les capacités du dragon.

Half-Life: Year of the Dragon est un mod qui est en développement depuis quelques années maintenant, avec une démo plus ancienne sortie en 2018. Développé par Magic Nipples, le mod ne remplace pas seulement Gordon par Spyro, mais change la façon dont vous jouez réellement à Half-Life. Plus de fusils ni de grenades. Au lieu de cela, Half-Life est maintenant un jeu de plateforme à la troisième personne qui oblige Spyro à utiliser ses capacités de charge et de flamme pour se frayer un chemin à travers les couloirs infestés d’extraterrestres de Black Mesa.

Hier, Magic Nipples et son équipe ont publié une nouvelle bande-annonce montrant à quel point le mod s’est amélioré depuis cette première démo de 2018. Spyro a un nouveau modèle amélioré et la caméra et l’apparence globales du jeu se sont également améliorées. Lorsque j’ai joué à la démo originale en 2018, j’ai été impressionné par sa qualité de jeu, donc je suis ravi de voir à quel point cela s’est amélioré depuis.

La nouvelle démo est basée sur le même niveau Half-Life que la démo originale, « Office Complex ». Selon la page FAQ sur le site officiel du mod, le plan n’est pas de refaire l’intégralité de Half-Life avec Spyro, mais plutôt de créer des hubs, comme dans le jeu original, et de sélectionner une dizaine de niveaux Half-Life qui sera modifié pour fonctionner avec l’étoile non humaine des mods.

Le mod et sa démo sont construits à l’aide de Xash3D, et non de Source ou du moteur Half-Life d’origine. Vous pouvez consulter l’ancienne démo maintenant via le site officiel du mod si vous ne voulez pas attendre la nouvelle démo qui sortira le 21 janvier 2022. (Le créateur a clarifié l’année à la fin de la dernière bande-annonce est un erreur.)

Quant à savoir quand s’attendre à la sortie complète, cela pourrait encore prendre quelques années, car Magic Nipples suggère une fenêtre de sortie lâche « avant 2024 ». Mais quand il sortira, le créateur prévoit d’inclure une tonne d’œufs de Pâques et son propre SDK, permettant aux gens de créer de nouveaux niveaux et cartes.