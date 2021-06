SQ Stock est désormais un investissement minier de crypto-monnaies renouvelable

Carré (NYSE :SQ) est connue de nombreux commerçants en tant qu’entreprise de paiement numérique. En fait, c’est un leader établi dans ce créneau. En tant que tel, certaines personnes pourraient choisir de posséder des actions SQ juste pour cette raison.

Maintenant, ne vous méprenez pas, l’application Cash de Square a généré des bénéfices démesurés au début de 2021. Cela mérite certainement d’être discuté. Mais il y a aussi un autre angle à considérer ici, un qui devrait être particulièrement intéressant pour les passionnés de crypto-monnaie.

Tout le monde ne considère pas l’action SQ comme un moyen d’investir dans le Bitcoin (CCC :BTC-USD) niche minière. De même, probablement peu de gens pensent aux énergies renouvelables quand ils pensent à Square.

À partir d’aujourd’hui, cependant, vous aurez peut-être une idée différente de ce que fait Square et de la diversification de cette entreprise.

SQ Stock en un coup d’œil

Il est indéniable que le stock de la SQ a fortement rebondi lors de la reprise après la pandémie. En mars 2020, les actions de Square ont atteint un creux de près de 36 $ environ. Mais après cela, il y a eu un puissant rallye qui a persisté jusqu’au début de 2021.

Cela a culminé lorsque l’action SQ a atteint un sommet de 283,19 $ sur 52 semaines le 16 février. Après une montée en flèche aussi abrupte, il est compréhensible que les acheteurs aient dû faire une pause. Par conséquent, le stock s’est raréfié au cours des mois suivants. Au 14 juin, cependant, l’action SQ a ouvert ses portes à environ 223 $.

Les replis doivent être considérés comme naturels et attendus, surtout après un rallye prolongé. Maintenant, l’action SQ pourrait certainement revoir 283 $ – et cela pourrait même arriver cette année.

Mais il convient également de mentionner que les investisseurs de Square doivent garder un œil sur le prix du Bitcoin. La connexion cryptographique de la société – dont nous parlerons bientôt – signifie que la BTC pourrait influencer un peu les actions de ce nom.

Encaisser sur Cash App

D’un point de vue fiscal, la performance de Square au cours du premier trimestre 2021 était inattaquable.

Nous pouvons prouver ce point en décomposant les statistiques essentielles. Pour le premier trimestre 2021, les revenus nets de Square ont totalisé 5,06 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation énorme de 266 % en glissement annuel (YOY). Les bénéfices bruts trimestriels de l’entreprise de 964 millions de dollars étaient également impressionnants, ce qui signifie une amélioration de 79 % en glissement annuel.

Comme l’explique Mark Hake, contributeur d’InvestorPlace, Square gagne de l’argent en « facturant des frais de transaction sur son volume de paiement brut », ou GPV. Pour le premier trimestre, la société a enregistré un GPV trimestriel de 33,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 29% en glissement annuel.

Cependant, le point culminant de l’action SQ le plus intéressant du premier trimestre 2021 a peut-être été les performances de l’application Cash de l’entreprise. De manière impressionnante, l’application Cash de Square a généré des bénéfices bruts de 495 millions de dollars pour l’entreprise, en hausse de 171 % en glissement annuel.

Cela montre que, même si Square explore d’autres domaines d’activité, il est indéniable que Cash App est le pain et le beurre de l’entreprise. Il convient de noter, cependant, qu’il existe également une connexion crypto certaine avec Cash App. Square a noté ce qui suit à propos de l’application dans sa lettre aux actionnaires :

“Nous offrons aux clients la possibilité unique d’envoyer des bitcoins à leurs amis et à leur famille directement dans Cash App au lieu de quitter la plate-forme ou de localiser une adresse de portefeuille bitcoin.”

L’exploitation minière pour des profits à l’énergie solaire

Comme je l’ai mentionné plus tôt, cependant, le stock de SQ ne se limite pas à Cash App.

Par exemple, la société vient de s’associer à une société d’infrastructure d’actifs numériques “pour construire une installation d’exploitation minière Bitcoin à source ouverte et à énergie solaire”. Cette installation sera située aux États-Unis et Square « a l’intention d’investir [$5 million] dans l’établissement. Pendant ce temps, le partenaire de Square offre l’expertise et l’infrastructure nécessaires pour construire et gérer le projet.

Il a été dit que cette installation «sera une preuve de concept pour une mine de Bitcoin à 100% d’énergie renouvelable à grande échelle. En outre, l’accord vise à démontrer « qu’une installation minière renouvelable dans le monde réel » est possible tout en prouvant également « empiriquement que Bitcoin accélère le monde vers un avenir durable ».

Avec Square renforcé par ses revenus stables ailleurs, il sera intéressant de voir comment cette vision ambitieuse se concrétise et diversifie l’entreprise. Certains ont critiqué l’exploitation minière de Bitcoin comme étant beaucoup trop énergivore, de sorte que la SQ pourrait s’avérer être l’un des premiers investisseurs sur un marché à forte croissance avec cette entreprise de crypto-minage durable.

Les plats à emporter sur SQ Stock

Donc, cela ne fait aucun doute : Cash App est très lucratif pour les actions Square et SQ. De plus, les données fiscales montrent généralement que les paiements numériques devraient continuer à être une partie importante du modèle commercial de Square.

Pourtant, cette société se diversifie également avec son investissement dans le minage de crypto-monnaie «propre». C’est une décision audacieuse, bien sûr, mais aussi une décision qui pourrait offrir une valeur considérable à long terme.

