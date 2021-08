Square acquiert Afterpay pour 29 milliards de dollars dans le cadre d’un accord sur tout le stock – WWD

Square Inc. a déclaré avoir conclu un accord avec Afterpay Limited pour acquérir la société acheter maintenant, payer plus tard dans le cadre d’un accord entièrement en actions d’une valeur de 29 milliards de dollars.

Square a déclaré dans un communiqué aujourd’hui que l’acquisition “vise à permettre aux entreprises de mieux proposer des produits et services financiers attrayants qui élargissent l’accès à davantage de consommateurs et génèrent des revenus supplémentaires pour les commerçants de toutes tailles”.

La société prévoit de conclure l’accord au premier trimestre 2022.

Jack Dorsey, co-fondateur et PDG de Square, a déclaré dans un communiqué que les deux sociétés ont un objectif commun : « Nous avons construit notre entreprise pour rendre le système financier plus juste, accessible et inclusif, et Afterpay a construit une marque de confiance. aligné sur ces principes.

«Ensemble, nous pouvons mieux connecter nos écosystèmes Cash App et Seller pour offrir des produits et services encore plus attrayants aux commerçants et aux consommateurs, en leur remettant le pouvoir», a noté Dorsey.

Square a déclaré que l’accord devrait accélérer les « priorités stratégiques de l’entreprise pour ses écosystèmes Seller et Cash App. Square prévoit d’intégrer Afterpay dans ses unités commerciales existantes Seller et Cash App, de permettre même aux plus petits commerçants d’offrir BNPL à la caisse, de donner aux consommateurs d’Afterpay la possibilité de gérer leurs paiements échelonnés directement dans Cash App et de donner aux clients de Cash App la possibilité de découvrez les commerçants et les offres BNPL directement dans l’application.

Alyssa Henry, responsable de l’activité Vendeurs de Square, a déclaré que le modèle acheter maintenant, payer plus tard « a été un puissant outil de croissance pour les vendeurs du monde entier. Nous sommes ravis non seulement d’ajouter ce produit à notre écosystème de vendeurs, mais de le faire avec une équipe de confiance et innovante.

Brian Grassadonia, responsable de l’activité Cash App de Square, a déclaré que l’ajout d’Afterpay à Cash App « renforcera nos réseaux croissants de consommateurs à travers le monde, tout en soutenant les consommateurs avec des options de paiement flexibles et responsables. Afterpay contribuera à approfondir et à renforcer les connexions entre nos écosystèmes Cash App et Seller, et accélérera notre capacité à offrir une riche suite de capacités commerciales aux clients de Cash App.

Afterpay sert actuellement plus de 16 millions de consommateurs et près de 100 000 commerçants dans le monde, y compris les principaux détaillants de mode, d’articles ménagers, de beauté et d’articles de sport. “Afterpay permet aux consommateurs d’accéder à ce qu’ils veulent et dont ils ont besoin, tout en leur permettant de maintenir leur bien-être et leur contrôle financiers”, a déclaré Square dans un communiqué. « Afterpay aide également les commerçants à développer leurs activités en les aidant à générer des achats répétés, à augmenter la taille moyenne des transactions et à offrir à leurs acheteurs la possibilité de payer au fil du temps. »

Anthony Eisen et Nick Molnar, co-fondateurs et co-directeurs généraux d’Afterpay, ont déclaré qu’en s’associant à Square, « nous allons encore accélérer notre croissance aux États-Unis et dans le monde, offrir un accès à une nouvelle catégorie de commerçants en personne, et fournir une plate-forme plus large de capacités et de services nouveaux et précieux à nos commerçants et consommateurs.

Eisen et Molnar devraient rester après la conclusion de l’accord.