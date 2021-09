Square, Amazon et PayPal croient tous que cette technologie est la prochaine grande chose dans le monde de la fintech

Le mois dernier, Carré (NYSE :SQ) a fait un énorme pari de 29 milliards de dollars sur le secteur en plein essor « Achetez maintenant, payez plus tard » – ou BNPL – en acquérant le fournisseur de services BNPL AfterPay.

Petit rappel : les services BNPL permettent aux gens d’acheter un produit aujourd’hui et de le payer par versements réguliers à l’avenir. Il s’agit essentiellement d’une carte de crédit, sauf que les services BNPL ne facturent normalement pas d’intérêts dans les délais convenus, car les prestataires de services BNPL ne gagnent pas leur argent sur ces paiements d’intérêts – ils gagnent plutôt leur argent grâce à une commission sur la transaction initiale.

Pour la plupart, les services de BNPL sont donc essentiellement des cartes de crédit sans intérêt.

Cela paraît bien? Il est. C’est en fait beaucoup plus que cool. C’est profond et révolutionnaire.

C’est pourquoi – immédiatement après que Square a annoncé son acquisition d’AfterPay – nous vous avons écrit pour vous dire que le marché BNPL était la prochaine grande révolution fintech, que les services BNPL pourraient remplacer votre carte de crédit, qu’il s’agissait d’une industrie de mille milliards de dollars en devenir, et que la prochaine vague de « super gagnants » de la fintech viendrait de l’industrie BNPL.

Ressemble à Amazon (NASDAQ :AMZN) est d’accord.

Pas plus tard que la semaine dernière, le géant du e-commerce s’est associé au principal fournisseur de services BNPL Affirmer (NASDAQ :AFRM) pour permettre aux clients de fractionner les achats de 50 $ ou plus en plus petits versements. Il s’agit du premier partenariat qu’Amazon ait jamais conclu avec un acteur de quelque nature que ce soit.

Il s’agissait d’un accord historique, et en réponse aux nouvelles révolutionnaires, l’action Affirm a grimpé d’environ 50 % – en une journée.

Alors… récapitulons ici…

Square croit en BNPL. Amazon le fait aussi. Oh, et PayPal a son propre service BNPL appelé « Pay in 4 ».

Pensez-vous que toutes ces grandes entreprises fintech se trompent ?

Ils ne sont pas. BNPL est l’avenir.

Encore une fois, les services de BNPL sont essentiellement des cartes de crédit sans intérêt. Oui, il y a des pièges. Vous avez une « limite de crédit » faible, généralement de l’ordre de quelques milliers de dollars, et aucun système de récompense n’est intégré aux services BNPL.

Mais quelles sont ces lacunes par rapport à l’avantage « sans intérêt » des services BNPL ? Rien! Et c’est pourquoi l’utilisation et la popularité de BNPL sont envolée à l’heure actuelle.

Selon le cabinet d’études de marché C+R Research, 51% des consommateurs ont utilisé les services BNPL en 2020. Bien sûr, Covid-19 y est pour quelque chose, car il a forcé les consommateurs à se tourner vers les canaux d’achat en ligne, où les services BNPL sont les plus répandus.

Mais voici la partie impressionnante : environ 38% de ces nouveaux utilisateurs de BNPL s’attendent à ce que les services BNPL remplacent éventuellement leurs cartes de crédit.

En d’autres termes, BNPL n’est pas une « chose de Covid », c’est la prochaine évolution des paiements à la consommation. Les tueur de carte de crédit, si vous voulez.

Nous sommes dans la première manche de cette révolution BNPL.

Selon un rapport de Worldpay, les transactions BNPL ne représentaient que 2,1 % des transactions de commerce électronique dans le monde en 2020. Nous pensons que ce nombre pourrait facilement atteindre environ 50 % de pénétration d’ici 2030. Par conséquent, vous parlez d’une industrie qui pourrait croître de près de 25X au cours des 10 prochaines années.

L’avantage ici est énorme.

Vous pouvez jouer cette révolution en achetant Carré (SQ). Ils vont faire des choses vraiment cool avec AfterPay, en intégrant la capacité de BNPL dans tous ses processeurs de paiement marchands et son écosystème CashApp.

Ou vous pouvez être plus direct et acheter Affirmer (AFRM). Le partenariat avec Amazon les cimente en tant que leader BNPL.

Mais si vous recherchez le plus gros potentiel de croissance dans l’industrie BNPL en plein essor, j’ai un autre choix en tête pour vous.

Il s’agit d’un petit fournisseur de services BNPL doté d’un modèle commercial convaincant qui, selon nous, représente l’une des meilleures applications de la technologie BNPL au monde.

Pourtant, personne ne parle de cette entreprise aujourd’hui. L’action se négocie à moins d’un dollar. Et la capitalisation boursière est inférieure à 200 millions de dollars.

En d’autres termes, le potentiel de hausse de ce choix est énorme !

C’est pourquoi, il y a quelques jours à peine, j’ai mis en lumière cette minuscule action BNPL dans Le rapport quotidien des actions 10X – mon service de conseil en recherche ultra-exclusif dédié à la sélection d’un stock explosif et à hypercroissance, chaque jour d’ouverture du marché boursier, avec le potentiel de monter en flèche 10X en valeur.

J’ai commencé ce service il y a un peu plus d’un an – et en peu de temps, j’ai déjà marqué mes lecteurs près de 100 gagnants à trois chiffres et six actions différentes qui ont grimpé de 10X ou plus en valeur.

Je pense que la petite action BNPL dont je viens de parler aux abonnés le mois dernier a de bonnes chances d’être notre septième gagnant 10X.

Alors… qu’est-ce que tu attends ? Cliquez ici et obtenez le nom de ce choix potentiel 10X – et bien d’autres comme celui-ci – dès maintenant.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.