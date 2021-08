Square, Cash App triple ses revenus avec Bitcoin ⋆ Crypto new media

App Cash, le service dédié au bitcoin de Carré, posté bénéfice record au deuxième trimestre 2021.

Cela a été révélé dans le rapport trimestriel habituel publié par la société de Jack Dorsey.

Selon lui, à partir du bitcoin seul, Cash App a généré 2,72 milliards de revenus en bitcoins et 55 millions de bénéfices bruts durant la période sous revue.

Ce sont des chiffres extraordinaires, une multiplication par 3 sur l’année précédente.

Le moteur de cette croissance a été avant tout la hausse du prix du BTC mais aussi l’augmentation de la demande des clients.

Par rapport au premier trimestre 2021, le chiffre est toutefois en baisse, en raison de la baisse du prix du bitcoin. En fait, les trois premiers mois de 2021 ont vu BTC continuer à croître. Mais après avoir atteint le record de 65 000 $ en février, le cours a été inversé et la valeur du BTC a diminué de moitié.

Selon Square, le prix continuera de stimuler les tendances et la demande de bitcoins et, par conséquent, l’utilisation de Cash App.

Les résultats de Square au deuxième trimestre 2021 ne sont pas les seules nouvelles.

La société vient d’annoncer la acquisition d’Afterpay. Afterpay est considéré comme un pionnier du système de paiement BNPL (Buy Now, Pay Later).

Afterpay compte 16 millions de clients et 100 000 commerçants utilisant ses services de paiement, avec des systèmes qui permettent aux gens de faire leurs achats tout en gardant le contrôle de leurs finances.

Le 29 milliards de dollars L’acquisition sera finalisée d’ici le premier trimestre 2022. De plus, l’un des cadres supérieurs d’Afterpay rejoindra le conseil d’administration de Square.

Avec cette intégration, Afterpay pourra profiter des outils de Square, y compris ceux liés au bitcoin.

Lorsque l’acquisition devient effective, Square va pouvoir expérimenter avec BNPL systèmes de paiement, la nouvelle frontière pour augmenter les achats. De plus, le L’application Afterpay sera intégrée à l’application Cash. Cela pourrait probablement conduire à l’expérimentation de nouveaux systèmes de paiement pour le bitcoin également.

Jack Dorsey, PDG de Square a déclaré :

« Square et Afterpay ont un objectif commun. Nous avons construit notre entreprise pour rendre le système financier plus juste, accessible et inclusif, et Afterpay a construit une marque de confiance alignée sur ces principes. Ensemble, nous pouvons mieux connecter nos écosystèmes Cash App et Seller pour offrir des produits et des services encore plus attrayants aux commerçants et aux consommateurs, en leur remettant le pouvoir ».