La société de paiement Square changera son nom en Block. Quelques jours après que le PDG Jack Dorsey a quitté Twitter. Revendiquant la nécessité de donner à son remplaçant l’espace pour travailler sans son influence.

« J’ai décidé de quitter Twitter parce que je pense que l’entreprise est prête à abandonner ses fondateurs. Ma confiance en Parag Agrawal en tant que PDG de Twitter est profonde.

Concernant le changement de nom, dans un tweet, Square a annoncé que le relooking réunira CashApp, TBD et TIDAL. De plus, Square Crypto changera également son nom en Spiral, pour rejoindre la famille Block.

Dans cet esprit, Block est un écosystème mondial de nombreuses entreprises unies dans leur objectif d’autonomisation économique. Et il sert de nombreuses personnes : particuliers, artistes, fans, développeurs et spécialistes du marketing.

Ainsi, ils formeront un écosystème sous la forme d’un « quartier », avec une structure Blockchain où il y aura de la musique, des zones de construction. De nouveaux obstacles « à surmonter » et une partie architecture de cette technologie.

Sans aucun doute, Square a déclaré: «Nous travaillons pour apporter ce changement depuis plus d’un an. Et cela ne représente qu’un changement dans notre raison sociale officielle, pas dans notre objectif, notre vision, notre structure ou notre mode de fonctionnement.

Jack Dorsey : « Square s’appelle désormais Block »

«Nous changeons le nom de notre entreprise afin de pouvoir donner la marque Square complète à notre activité de vendeur. Nous avons donc maintenant besoin d’un nom qui unit Square, CashApp, TIDAL et TBD en un seul. Ce nom est Block.

En fait, le changement de nom en Block distingue l’entité corporative de ses activités et il n’y aura aucun changement organisationnel. Ils continueront à maintenir leurs marques respectives.

Le changement de nom crée une marge de croissance

En conséquence, Dorsey ajoute : « Block est un nouveau nom, mais notre objectif d’autonomisation économique reste le même. Peu importe la façon dont nous grandissons ou changeons, nous continuerons à créer des outils pour aider à accroître l’accès à l’économie.

Et vous serez heureux de savoir que notre logo est prêt pour l’avenir – il est prêt pour la ligne d’arrivée. Puisqu’il s’agit d’un objet 3D interactif, qui danse rythmiquement au rythme de la musique (pas à vendre) ».

Très important, Square a indiqué que le changement de nom légal entrerait en vigueur « le ou vers » le 10 décembre 2021. Une fois que toutes les exigences légales applicables seront remplies. Et son ticker restera SQ. Toute modification sera rendue publique.

En conclusion, le communiqué indique : « Nous sommes ici pour créer des outils simples pour accroître l’accès à l’économie.

Je dis au revoir avec cette phrase de William Blake : « La vérité malveillante est pire que le mensonge.

