Square continue d’écraser ses revenus. Pourquoi SQ Stock passera à 300 $ ensuite.

Square est la preuve vivante et respirante que l’innovation génère de puissants rendements boursiers à long terme. La société a commencé comme un processeur de paiement physique au point de vente conçu pour aider les petits restaurants et les détaillants à accepter les paiements par carte de crédit. Puis Square a créé des services complémentaires comme la gestion de la paie. Puis Square a lancé des services de prêt. Ensuite, la société a créé Cash App, s’est lancée dans le trading Bitcoin, a étendu ses solutions de vente en ligne et bien plus encore.

Désormais, Square est une société de technologie de commerce de bout en bout tout-en-un destinée aux détaillants de toutes formes et tailles. Cette expansion de ce qu’était Square à ce qu’est Square aujourd’hui est due à l’innovation – et le résultat de cette innovation implacable est une augmentation de 10X du cours de l’action SQ.

Donc, si vous recherchez le prochain grand gagnant 10X sur le marché, un bon endroit pour commencer à chercher est dans un seau des entreprises les plus innovantes au monde aujourd’hui.

