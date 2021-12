Actualités Bitcoin

Square Crypto change de nom en « Spirale » pour « Refléter l’accent mis sur Bitcoin », Square change de nom pour « Bloquer »

AnTy2 décembre 2021

Après avoir démissionné de son poste de PDG de Twitter lundi, le cofondateur et PDG de Square, Jack Dorsey, a déclaré cette semaine que la société de paiement changeait désormais de nom pour devenir Block Inc. pour se développer dans de nouvelles technologies comme la cryptographie.

La nouvelle marque distinguerait l’entité corporative de ses activités de paiement, tout comme Facebook l’a fait en changeant son nom en Meta, car Square était devenu synonyme de son activité de vendeur.

Outre le nom, il n’y aurait aucun changement organisationnel et ses différentes unités commerciales continueront de conserver leurs marques respectives. Cela inclut Square qui a Bitcoin dans son bilan, le service de paiement peer-to-peer CashApp qui prend en charge l’achat et la vente de Bitcoin, son segment de services financiers axé sur le bitcoin TBD54566975 et le service de streaming musical Tidal. La société a déclaré dans un communiqué,

« Le nom a de nombreuses significations associées pour l’entreprise – des blocs de construction, des blocs de quartier et leurs entreprises locales, des communautés qui se réunissent lors de fêtes de quartier pleines de musique, une blockchain, une section de code et des obstacles à surmonter. »

Nous changeons le nom de notre entreprise afin de pouvoir donner la marque complète @Square à notre activité de vendeur. Nous avons donc maintenant besoin d’un nom pour lier @Square, @CashApp, @TIDAL et @TBD54566975 en un seul. Ce nom est « Bloc ». Pourquoi? https://t.co/vVSKNnMUU3 – Carré (@Square) 1er décembre 2021

La société basée à San Francisco a également déclaré mercredi que Square Crypto passerait désormais également à Spiral.

« Ce changement de marque reflète leur concentration sur le bitcoin alors qu’il continue de croître comme une spirale à partir d’un seul point, englobant de plus en plus d’espace jusqu’à ce qu’il touche tout », a-t-il ajouté.

Le nouveau nom entrerait en vigueur le 10 décembre environ, mais le symbole boursier « SQ » sous lequel il se négocie à la Bourse de New York (NYSE) ne changera pas pour le moment. Ce nouveau nom, a déclaré la société, « reconnaît la croissance de l’entreprise » et « crée de la place pour une croissance future ».

Par ailleurs, l’application Cash de Squares prend désormais en charge la dernière racine pivotante de mise à niveau Bitcoin. Le mois dernier, la société avait annoncé qu’elle ajouterait la prise en charge de Taproot d’ici le 1er décembre. En tant que tel, tous ses utilisateurs peuvent désormais envoyer Bitcoin vers des portefeuilles compatibles Taproot. Ce support offre à ses utilisateurs des frais de transaction réduits et une confidentialité accrue.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.