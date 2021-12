Square devient un bloc une semaine après le départ de Dorsey en tant que PDG de Twitter

Initialement, Square Inc, une société de lecteurs de cartes de crédit, s’est rebaptisée Block Inc car elle prévoit d’étendre ses services à la blockchain, à la musique et aux transferts d’argent.

Le changement de nom du géant des paiements cofondé par le fan de crypto-monnaie Jack Dorsey, qui a démissionné de son poste de PDG de Twitter plus tôt cette semaine, entrera en vigueur le 10 décembre et le nom du produit du vendeur Square restera le même. De plus, la nouvelle identité d’entreprise n’entraînera pas de changements organisationnels.

La société a déclaré dans une annonce que le nouveau nom « reconnaît la croissance de l’entreprise » et « crée de la place pour une croissance future ».

Le téléscripteur de l’entreprise, SQ, restera également le même.

« Nous avons construit la marque Square pour notre activité de fournisseur, c’est là qu’elle appartient », a déclaré Dorsey, co-fondateur et PDG, dans un communiqué. « Block est un nouveau nom, mais notre objectif d’autonomisation économique reste le même. Peu importe comment nous grandissons ou changeons, nous continuerons à créer des outils pour aider à accroître l’accès à l’économie. »

Fondé en 2009, Square est entré sur le marché en se concentrant sur les paiements en personne et sur son lecteur de carte du même nom, qui permet aux gens d’accepter les paiements par carte de crédit sur un smartphone.

La société basée à San Francisco a depuis ajouté une application bancaire numérique peer-to-peer, et les prêts aux petites entreprises ont reçu le statut bancaire et ont commencé à proposer des échanges de crypto et d’actions.

Block, dans un communiqué, a déclaré que le nom Block « a de nombreuses significations associées pour l’entreprise: des blocs de construction, des blocs de quartier et leurs entreprises locales, des communautés se réunissant dans des fêtes de quartier remplies de musique, une chaîne de blocs, une section de code et des obstacles « . surmonter. »

Alors que la société a racheté le fournisseur d’achat maintenant-payer plus tard Afterpay et le service de streaming musical de Jay-Z Tidal, elle travaille également activement à donner la priorité au bitcoin avec une entreprise axée sur la cryptographie appelée TBD.

Square Crypto, un projet visant à promouvoir le Bitcoin, s’appellera désormais Spiral.

En octobre, Dorsey a tweeté que Square envisageait de créer un système d’exploitation minière Bitcoin personnalisé à base de silicium qui pourrait être utilisé par des personnes et des entreprises du monde entier.

En novembre, Square a publié un livre blanc décrivant les plans d’un échange de crypto-monnaie décentralisé pour le commerce de Bitcoin, de monnaie fiduciaire ou de biens du monde réel.

Avant Square, le géant des médias sociaux Meta Platforms Inc a utilisé la même stratégie le mois dernier, lorsqu’il a changé son nom de Facebook Inc pour élargir la portée de son produit phare.

