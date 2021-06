Square dévoile une nouvelle initiative pour promouvoir l’inclusion de Bitcoin

La société de paiements financiers Square Inc. a annoncé qu’elle distribuerait 5 millions de dollars de subventions à un fonds nouvellement créé visant à encourager l’inclusion financière des communautés historiquement sous-financées.

Black Bitcoin Billionaire Group sélectionné comme premier bénéficiaire

Le fonds nouvellement créé, baptisé Bitcoin Endowment Fund, serait axé sur la création de richesses et l’augmentation de l’éducation Bitcoin.

Square a sélectionné le groupe Black Bitcoin Billionaire pour être le premier bénéficiaire à obtenir une subvention du Bitcoin Endowment Fund. Le Black Bitcoin Billionaire est une organisation visant à éduquer la communauté noire sur Bitcoin.

Le fonds nouvellement créé serait financé avec les intérêts que Square gagne sur le Bitcoin dans sa trésorerie d’entreprise, a déclaré la société dans une note.

Le Bitcoin Endowment Fund fait partie d’un programme lancé par Square pour investir 100 millions de dollars dans la promotion de l’inclusion financière.

L’initiative est également axée sur l’amélioration de l’accès à la cryptographie et à d’autres technologies parmi les communautés minoritaires.

Dans le cadre du programme, 25 millions de dollars seraient versés au Black Economic Development Fund dirigé par Netflix, tandis que 10 millions de dollars seraient versés au groupe Entrepreneurs of Color Fund.

10 millions de dollars supplémentaires iraient aux organisations internationales axées sur le soutien aux groupes minoritaires dans le monde.

Le fonds Entrepreneurs of Color est géré par Local Initiatives Support Corporation (LISC), un organisme à but non lucratif axé sur l’apport de capitaux aux propriétaires de petites entreprises minoritaires. Il fournit également un soutien tel que le coaching, l’orientation opérationnelle et la formation.

Le président de LISC Fund Management, George Ashton, a noté que le soutien de la société de technologie aiderait les propriétaires d’entreprises minoritaires aux prises avec leurs entreprises.

Ce dernier mouvement de Square intervient quelques jours seulement après avoir révélé qu’il envisageait un portefeuille matériel Bitcoin qui donnerait aux consommateurs un meilleur contrôle sur leur propre crypto-monnaie.

Cela n’est pas surprenant étant donné que les transactions Bitcoin ont été une source majeure de revenus pour Square. Grâce à son CashApp, les clients stockent Bitcoin et effectuent des achats.

Support constant de Square pour Bitcoin et Crypto

Le Bitcoin Endowment Fund fait partie de la poussée continue de Square dans le Bitcoin et la crypto-monnaie.

La société a récemment investi 5 millions de dollars pour construire une installation d’extraction de bitcoins à source ouverte et à énergie solaire sur l’un des sites américains de la société de technologie Blockchain, Blockstream.

Square s’est également associé à Blockstream dans le cadre de son initiative Bitcoin Clean Energy.

Le PDG et fondateur de Square, Jack Dorsey, est connu pour améliorer les opportunités éducatives autour de Bitcoin parallèlement à son adoption.

En février, Dorsey a annoncé un partenariat avec le rappeur Jay-Z pour faire don de 500 BTC à une fiducie de dotation en Afrique et en Inde.

