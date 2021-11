Le président du géant japonais de l’édition Square Enix, Yosuke Matsuda, a déclaré que Marvel’s Avengers n’avait pas répondu à ses attentes.

L’exécutif l’a admis dans le rapport financier annuel de la société, affirmant qu’il avait trouvé que le passage au modèle commercial des jeux en tant que service s’était avéré délicat. Matsuda dit qu’il continuera à explorer ce style de titre à l’avenir.

« Je voudrais également noter que Marvel’s Avengers était un titre ambitieux pour nous dans la mesure où nous avons adopté le modèle GaaS (Games as a Service) », a-t-il écrit.

« Nous avons surmonté diverses difficultés inattendues au cours de la phase finale du développement du jeu, notamment la nécessité de passer au travail à domicile en raison de la pandémie. Nous avons pu surmonter ces défis et sortir le jeu, mais cela n’a malheureusement pas été prouvé Néanmoins, adopter le modèle GaaS a mis en évidence des problèmes auxquels nous serons probablement confrontés dans les futurs efforts de développement de jeux, tels que la nécessité de sélectionner des conceptions de jeux qui correspondent aux attributs et aux goûts uniques de nos studios et équipes de développement Bien que le nouveau défi que nous avons relevé avec ce titre ait produit un résultat décevant, nous sommes certains que l’approche GaaS gagnera en importance au fur et à mesure que le jeu deviendra plus orienté service. une question clé à laquelle nous devrons répondre à l’avenir. »

En novembre 2020, Square Enix a signalé une perte de 62,7 millions de dollars en raison de la sous-performance de Marvel’s Avengers. Cela était en partie dû à une campagne marketing massive et coûteuse pour la sortie.

