Square dit qu’il n’a pas l’intention d’acheter plus de Bitcoin après une perte de 20 millions de dollars

Square a révélé qu’il n’avait pas l’intention d’ajouter plus de Bitcoin à son bilan pour le moment, après avoir perdu 20 millions de dollars sur son investissement de 220 millions de dollars dans Bitcoin au premier trimestre de 2021.

Amrita Ahuja, directrice financière de Square Inc., a déclaré que la société californienne de paiement numérique et de services financiers envisageait d’acheter plus de Bitcoin.

“Nous n’avons pas l’intention de faire plus d’achats pour le moment”, a déclaré Ahuja.

“Il n’est pas prévu pour le moment de réévaluer où nous en sommes du point de vue de la trésorerie”, en ce qui concerne les crypto-monnaies, a-t-il ajouté.

Cependant, le directeur financier a mentionné qu’il existe encore «de nombreuses autres opportunités» pour Square «d’apprendre avec Bitcoin» et que la société «évaluait toujours» les possibilités dans l’espace.

Square a effectué un achat de 50 millions de dollars de Bitcoin pour son bilan en octobre 2020 et a effectué un achat supplémentaire de 170 millions de dollars en février de cette année.

Square a publié ses résultats pour le dernier trimestre qui s’est terminé en mars le 6 mai et la société a déclaré qu’elle avait perdu 20 millions de dollars sur son investissement dans Bitcoin, même si sa juste valeur avait augmenté à 472 millions de dollars sur la base des prix du marché.

Ahuja a mentionné que l’achat de Bitcoin sur son bilan équivalait à environ 5% de sa trésorerie disponible.

«Nous évaluons toujours et, comme toujours, je crois que nous serions guidés par le client. Alors que nous voyons l’évolution du produit Bitcoin ou des produits cryptographiques en général, je pense que nous ferons plus d’évaluations à ce moment-là », a-t-il déclaré.

Cependant, le directeur financier a déclaré que la société n’avait pas changé sa position sur Bitcoin et continuerait d’évaluer son investissement dans Bitcoin de manière continue.

Les revenus du premier trimestre de Square ont augmenté de 266% en glissement annuel en mars pour atteindre 5,06 milliards de dollars, principalement en raison des revenus Bitcoin générés par son application Cash. L’application Cash de Square a généré 3,51 milliards de dollars de revenus Bitcoin au cours du premier trimestre de 2021, ce qui est 11 fois plus élevé que ce qu’elle a généré l’année dernière.

Ahuja a en outre commenté la position de Square sur Bitcoin, affirmant que l’industrie de la cryptographie a besoin d’innovation en termes d’énergie propre et renouvelable.

«Il y a une question plus large de la chaîne d’approvisionnement autour de la façon dont les énergies renouvelables et l’énergie propre deviennent une plus grande partie de la blockchain globale, et une plus grande partie du réseau global d’exploitation minière et de transaction … adresse », a-t-elle ajouté.

Les gens s’inquiètent de la consommation d’énergie de Bitcoin

Le passage de Square à Bitcoin intervient quelques jours après que Tesla a cessé d’accepter les paiements Bitcoin pour ses véhicules, invoquant l’impact environnemental de la crypto. Le 12 mai, la société de fabrication de véhicules électriques Tesla a annoncé une annulation complète de ses plans initiaux d’acceptation des paiements Bitcoin pour ses produits et services de véhicules. La société a cité l’inefficacité énergétique de la monnaie numérique comme raison pour arrêter d’accepter les paiements Bitcoin.

Cependant, Elon Musk, le fondateur et PDG de Tesla et un fervent partisan de Bitcoin, a laissé entendre que la société pourrait ne pas en avoir fini avec les crypto-monnaies. Le milliardaire a déclaré que le géant de la construction automobile conserverait toujours ses investissements dans Bitcoin, qui consistent en environ 1,3 milliard de dollars en Bitcoin.

Tesla et Square ne sont pas les seuls à s’inquiéter de l’impact environnemental de Bitcoin.

En février de cette année, Janet Yellen, la secrétaire au Trésor des États-Unis, a averti que Bitcoin utilise une quantité d’énergie “étonnante” et est “extrêmement inefficace” pour effectuer des transactions.

Il est difficile de comprendre si Bitcoin nuit vraiment à l’environnement. Mais les critiques de Bitcoin se méfient depuis longtemps de son impact sur l’environnement. Selon l’indice de consommation d’électricité de Cambridge Bitcoin, Bitcoin utilise plus d’énergie que certains pays, comme la Malaisie et la Suède.

Source de l’image: Shutterstock