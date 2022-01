Square Enix a de grands projets pour les jeux NFT et métaverse

Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

Nous ne sommes même pas dans une semaine en 2022 et déjà un autre grand éditeur de jeux vidéo – cette fois c’est Square Enix – fait l’éloge du métaverse et du jeu blockchain tout en prévoyant d’investir plus de ressources dans cette terrible version du futur. Et selon le président de Square Enix, Yosuke Matsuda, l’éditeur pourrait même émettre ses propres NFT (Non-Fungible Tokens) à un moment non spécifié dans le futur.

Dans une lettre ouverte du Nouvel An publiée le 1er janvier, Matsuda a présenté des centaines de mots à la mode et de phrases pour tenter de convaincre les gens que les plans de Square Enix impliquant le métaverse, les NFT et la technologie blockchain n’étaient absolument pas terribles. Bien que la lettre aborde quelques sujets différents, y compris le métaverse et les jeux d’IA, la plupart d’entre elles se concentrent sur l’enthousiasme de Matsuda concernant les NFT et l’avenir de la technologie cryptographique.

Selon Matsuda, 2021 n’était que « NFT: Year One » et il s’attend à ce que la technologie devienne « plus courante parmi le grand public » à l’avenir. Il est en fait un peu difficile d’analyser ce que Matsuda essaie de dire car la lettre se lit plus comme quelqu’un qui copie et colle des mots à la mode et des idées d’autres endroits dans un document Word tout en essayant d’atteindre un certain nombre de mots.

Par exemple, voici un extrait de la lettre qui parle des NFT et de la façon dont ils aideront, apparemment, les gens à créer du contenu créé par les utilisateurs pour certains jeux.

« Je me rends compte que certaines personnes qui « jouent pour s’amuser » et qui forment actuellement la majorité des joueurs ont exprimé leurs réserves vis-à-vis de ces nouvelles tendances, et c’est compréhensible. Cependant, je pense qu’il y aura un certain nombre de personnes dont la motivation sera de « jouer pour contribuer », c’est-à-dire d’aider à rendre le jeu plus excitant. Le jeu traditionnel n’a offert aucune incitation explicite à ce dernier groupe de personnes, qui étaient strictement motivées par des sentiments personnels aussi incohérents que la bonne volonté et l’esprit de bénévolat. Ce fait n’est pas étranger aux limitations des UGC (contenus générés par les utilisateurs) existants. L’UGC a été créé uniquement en raison du désir des individus de s’exprimer et non parce qu’il existait une incitation explicite pour les récompenser de leurs efforts créatifs. Je vois cela comme l’une des raisons pour lesquelles il n’y a pas eu autant de contenu majeur qui change la donne généré par les utilisateurs qu’on pourrait s’y attendre.

Mes yeux se sont écarquillés pendant que j’essayais de lire cette partie de la lettre, mais pas assez pour manquer la phrase qui parle de la façon dont certaines personnes jouent à des jeux pour s’amuser et à quel point il a presque l’air déçu par cela. Au lieu de cela, Matsuda veut plus de joueurs qui « jouent pour contribuer » comme les fabricants de mods, une chose qui existe déjà, mais maintenant connectée à une technologie qui encourage également le vol d’art et contribue à augmenter les déchets électroniques et le réchauffement climatique en raison de l’exploitation minière numérique à grande échelle. opérations. C’est aussi un paradis pour les escroqueries, les célébrités avides d’argent et les arnaqueurs gluants.

Il convient de noter que nulle part dans cette lettre, qui est toujours moquée sans cesse sur les réseaux sociaux par les développeurs de jeux et les joueurs, Matsuda ne présente-t-il réellement aucun plan ou idée détaillé sur la façon dont Square Enix mettra en œuvre la technologie blockchain dans ses jeux, quels jeux NFT pourrait être intégré à ou même à toute preuve de la façon dont cette technologie controversée améliorera ses jeux vidéo. Au lieu de cela, la lettre se lit plus comme ce qu’elle est vraiment : un moyen de convaincre les investisseurs et les actionnaires que Square Enix est totalement dans tous ces trucs NFT et métaverse.

Rien de tout cela ne devrait être surprenant. Square Enix a déjà plongé ses orteils dans les eaux de la NFT plus tôt cette année et il était clair alors que la société avait des projets plus ambitieux pour les jeux blockchain.

Le président de Square Enix souhaite que l’entreprise rejoigne une liste croissante d’éditeurs de jeux et de studios qui créent, adoptent ou s’excusent pour les plans visant à intégrer les NFT dans les jeux vidéo. Ubisoft a mis en colère une tonne de personnes (y compris certains de ses propres employés) le mois dernier après avoir annoncé son intention d’intégrer un équipement NFT ennuyeux dans un jeu Ghost Recon auquel personne ne joue plus. (Spoiler: personne ne semble acheter ou vendre de telles conneries.) D’autres studios ont annoncé des plans NFT et les ont annulés ou les ont annulés après que les réactions des joueurs soient devenues trop importantes.