Square Enix abat les rumeurs d’acquisition

L’éditeur japonais Square Enix a démenti les informations selon lesquelles il serait en vente.

Dans une déclaration sur sa page de relations avec les investisseurs, la société a déclaré que l’histoire de Bloomberg Japon affirmant qu’elle était envisagée pour une acquisition par un certain nombre de sociétés était incorrecte. Le point de vente a cité des banquiers «familiers avec le sujet».

Square Enix est sorti et a déclaré que non seulement il n’était pas à vendre; la société n’a reçu aucune offre d’acquisition.

“Cependant, ce rapport n’est basé sur aucune annonce de Square Enix Holdings Ltd”, a écrit la société.

“Nous n’envisageons pas de vendre la société ou une partie de ses activités, et nous n’avons reçu aucune offre d’un tiers pour acquérir la société ou une partie de ses activités.”

Cela survient à un moment d’une énorme activité de fusions et acquisitions. Plus tôt cette année, Microsoft a reçu le feu vert pour acquérir la société mère de Bethesda ZeniMax Media pour un montant énorme de 7,5 milliards de dollars, tandis que le géant européen Embracer a acheté le fabricant de Borderlands Gearbox dans le cadre d’un accord d’une valeur de 1,3 milliard de dollars.

