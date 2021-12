Square Enix arrête les ventes de Final Fantasy XIV en raison de la popularité d’Endwalker

Le géant japonais des jeux Square Enix a dû temporairement cesser de vendre des copies physiques et numériques de Final Fantasy XIV en raison de la surcharge des serveurs de joueurs.

La société a annoncé hier (jeudi 16 décembre) qu’elle suspendait ses ventes en raison de la popularité folle de l’extension Endwalker. Cela a été publié dans Early Access il y a deux semaines et a entraîné d’énormes files d’attente pour se connecter.

Square Enix retire également ses publicités pour le jeu, tout en donnant à ses joueurs existants du temps de jeu supplémentaire.

« A ceux qui ont été invités par leurs amis et leur famille qui ont envisagé de se joindre, ainsi qu’à nos partenaires commerciaux, nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient que cela pourrait causer, et demandons votre compréhension et votre coopération afin de réduire la congestion », Final Le producteur et réalisateur de Fantasy XIV, Naoki Yoshida (photo), a écrit.

« Nous continuerons de surveiller la situation pendant que nous considérons le moment de la reprise des ventes. »

À la suite du lancement d’Endwalkers, Final Fantasy XIV a atteint 95 000 joueurs simultanés sur Steam.

