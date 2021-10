Square Enix dévoile Dungeon Encounters, réalisé par Hiroyuki Ito

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Square Enix a terminé son émission en direct au TGS, qui a été une performance assez solide dans l’ensemble. Il a également dévoilé un nouveau titre surprise appelé Rencontres dans les donjons, qui est réalisé par Hiroyuki Ito et mettra en vedette le système ATB (Active Time Battle) dont il a été le pionnier pour la série Final Fantasy. Il arrive également très bientôt, avec une date de sortie le 14 octobre pour Switch eShop – il est au prix de 29,99 $ USD / 24,99 £, bien qu’il soit actuellement 20 % de réduction sur les précommandes.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, il s’agit d’une approche minimaliste et basée sur une grille de l’exploration de donjons. Vous explorez et devez faire attention aux nombres hexadécimaux, avec des essais et des erreurs susceptibles d’être essentiels pour effacer chaque donjon. Ce ne sont pas seulement les batailles qui déclenchent des événements, car le site officiel indique que chaque action et ramassage – comme la visite de magasins, etc. – sera également un “événement” sur la carte.

Square Enix tient également à souligner les grands noms qui sont à l’origine du projet :

Producteur : Hiroaki Kato

Réalisateur : Hiroyuki Ito

Conception des personnages : Ryoma Ito

Musique : Nobuo Uematsu

Cela ressemble certainement à une interprétation intéressante du genre – dites-nous ce que vous en pensez, comme toujours, dans les commentaires.