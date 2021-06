Square Enix dévoile le jeu Guardians of the Galaxy d’Eidos Montréal

Le géant de l’édition japonais Square Enix a dévoilé un autre jeu Marvel à l’E3 de cette année.

La firme a annoncé un titre Guardians of the Galaxy de son studio Eidos Montréal. Il s’agit d’un titre d’action à la troisième personne qui devrait être lancé le 26 octobre de cette année.

« L’équipe d’Eidos-Montréal est honorée d’avoir l’opportunité de travailler sur une franchise aussi emblématique aux côtés de nos collaborateurs de confiance de Marvel Entertainment », a déclaré David Anfossi, directeur du studio d’Eidos Montréal.

«Nos équipes sont connues pour revisiter les IP et apporter leurs propres rebondissements et artisanat aux histoires et à l’art qui les entourent. Comme vous le constaterez, ce n’est pas différent pour les Gardiens de la Galaxie de Marvel.

Le vice-président exécutif et patron de Marvel Games, Jay Ong, a ajouté: «Un mélange distinct de science-fiction, de drame familial et d’attitude rock n’ roll avec une esthétique avant-gardiste est le fondement de notre franchise Guardians. Nous sommes ravis de collaborer avec Eidos-Montréal sachant qu’ils sont l’équipe qui peut tenir cette promesse fondamentale. La vision focalisée sur le laser de l’équipe pour notre groupe d’inadaptés bien-aimé brille dans Marvel’s Guardians of the Galaxy. Nous sommes ravis que nos fans y jouent en octobre.

Cela fait suite au projet Avengers de Square Enix, lancé en septembre 2020. Ce titre n’a initialement pas répondu aux attentes de la société, la société faisant état d’une perte d’exploitation de 62,7 millions de dollars en partie due aux performances du jeu. Depuis, Square Enix a signalé une augmentation de 40 % des revenus de son activité de jeux, en partie grâce à Marvel’s Avengers.

