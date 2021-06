Square Enix dévoile le jeu mobile Hitman Sniper: The Shadows à l’E3 2021

in

Au milieu de sa vitrine E3, Square Enix a sorti une bande-annonce pour son nouveau titre mobile, Hitman Sniper: The Shadows. Initialement taquiné sous le titre provisoire Hitman Sniper Assassins, ce jeu devrait être lancé sur Android et iOS en tant que titre gratuit plus tard en 2021.

Le jeu est la suite du titre mobile Hitman Sniper lancé en 2015. Dans ce jeu, vous (en tant qu’agent 47) avez été chargé de tirer sur une cible d’un point de vue sûr et d’utiliser vos pouvoirs d’observation pour vous assurer que vous l’avez fait comme aussi rapidement et discrètement que possible. Il n’y a pas de gameplay dans la bande-annonce, mais nous pouvons supposer que ce sera similaire au titre précédent.

La bande-annonce montre un tireur d’élite tirant à une distance incroyable, et il est finalement rejoint sur son perchoir par quatre autres tireurs d’élite, tous portant leurs armes. Alors que Diana fait une apparition (enfin, une apparition vocale), l’agent 47 est introuvable. Au lieu de cela, les tireurs d’élite de ce jeu sont membres des Shadows titulaires, un groupe d’assassins d’élite.

Le synopsis de l’histoire sur le site Web Hitman Sniper se lit comme suit : “On ne sait pas où se trouve l’agent 47. Une nouvelle menace pour la stabilité mondiale est apparue. Ce réseau criminel est responsable d’une série d’attaques et de crimes violents dans le monde. Diana Burnwood active l’Initiative 426, alias Les Ombres, une équipe d’assassins hautement qualifiés. C’est maintenant à Soji, Kiya, Kolzak, Knight et Stone d’éliminer cette menace.”

Le site Web décrit également chacun des tireurs d’élite et leurs capacités spéciales. Certains d’entre eux ont du sens : Kolzak a des « billes d’azote liquide », qui, je suppose, sont un coup de glace. Certains sont un peu moins clairs : la compétence de Knight est « coups planifiés ». Ne sont-ils pas tous des hits planifiés ?

