Square Enix est la prochaine entreprise à adopter les NFT et les jeux Blockchain

Avec Sega, Ubisoft et EA qui cherchent tous à tirer parti du potentiel des « jetons non fongibles » et du jeu blockchain, il est inévitable que d’autres suivront – et c’est maintenant au tour du vétéran de l’industrie Square Enix.

L’entreprise derrière les goûts de Final Fantasy et Pilleur de tombe a en fait plongé ses orteils dans les eaux NFT auparavant. Il a récemment collaboré avec Double Jump Tokyo – une société de technologie blockchain – pour créer une série d’actifs numériques pour son Million Arthur la franchise.

Cette entreprise a été un succès retentissant, l’ensemble Million Arthur NFT (lancé le 14 octobre) étant déjà épuisé, il ne devrait donc pas être très choquant d’apprendre que Square Enix est heureux d’accélérer les choses.

Lors de sa dernière présentation financière, la société a fait référence à l’entreprise comme « une preuve de concept pour établir les synergies que nous pouvons tirer en combinant les NFT avec nos actifs commerciaux », ajoutant que « les NFT ont une grande affinité avec nos actifs » et que le » La phase de preuve de concept est terminée. Square Enix est assez satisfait de cette entreprise d’essai pour annoncer qu’elle « passera à [a] étape de commercialisation complète » dans un proche avenir, ce qui signifie probablement davantage de promotions liées au NFT, à la fois dans et en dehors des jeux.

Alors, quel est le problème? Eh bien, un NFT est une version unique d’un actif numérique. Ainsi, par exemple, une œuvre d’art numérique (que vous pourriez généralement partager à l’infini) peut être « tokenisée » afin de la rendre unique. Le jeton agit comme une sorte de certificat qui ne peut pas être copié, ce qui signifie que vous pourriez éventuellement vendre votre actif NFT à une date ultérieure, avec cette authenticité.

Pour les jeux, cela pourrait avoir des ramifications massives pour les objets numériques achetés ou obtenus dans le jeu. Les objets gagnés dans le jeu feraient partie de « la blockchain », ce qui signifie que même lorsque les serveurs du jeu sont éteints, vous possédez toujours cet objet. Vous seriez également en mesure de vendre ou d’échanger cet article avec d’autres utilisations en ligne ; la nature même du jeu blockchain signifie que vous pouvez échanger des objets sur différentes plateformes, ce qui ouvre toutes sortes de possibilités.

Cependant, alors que les NFT, les jeux de blockchain et la crypto-monnaie sont certainement des sujets brûlants en ce moment – et pourraient représenter un domaine d’expansion massif pour les éditeurs – ils ont eu beaucoup de publicité négative grâce au fait que leur création a souvent un impact sérieux sur l’environnement. .