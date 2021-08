Square Enix fait un don de cinq millions de yens pour soulager les fortes pluies

Des personnes recherchent des personnes disparues à Atami, Shizuoka, Japon. Photo : STR/JIJI PRESS/. (.)

Le mois dernier, certaines régions du Japon ont été frappées par des pluies torrentielles dévastatrices. Le fabricant de jeux Square Enix a fait un don de 5 millions de yens (45 000 $) dans le cadre d’un effort pour aider.

La saison des pluies au Japon se situe généralement entre mai et juillet. Cette année, les pluies ont été particulièrement fortes dans certaines parties du pays.

Dans une sortie officielle, Square Enix a annoncé :

Square Enix Group (le « Groupe ») adresse ses plus sincères condoléances à toutes les personnes touchées par les pluies torrentielles de juillet 2021. Dans l’espoir de soutenir le plus tôt possible les secours et le rétablissement des régions touchées, le Groupe a fait un don de 5 millions de yens japonais à la Croix-Rouge japonaise.

Comme l’a rapporté . en juillet, de fortes pluies ont frappé la ville balnéaire d’Atami, située à environ une heure de Tokyo. Les glissements de terrain ont fait trois blessés, cinq personnes portées disparues et 22 morts.

“Il peut y avoir plus de pluies abondantes et nous devons faire preuve de la plus grande prudence”, a déclaré le Premier ministre Yoshihide Suga à l’époque.

Une semaine plus tard, des avertissements de fortes pluies ont été émis pour trois préfectures de l’île méridionale de Kyushu, avec l’ordre d’évacuer plus de 120 000 personnes. Plus tard dans le mois, il y a également eu des glissements de terrain dans la préfecture de Fukui, et environ 64 000 habitants ont reçu l’ordre d’évacuer dans 16 zones différentes.

Les glissements de terrain sont une partie malheureuse de la saison des pluies au Japon. Cependant, celui d’Atami, Shizuoka était particulièrement tragique en raison de la perte de vies et de biens. Ce glissement de terrain a été causé par des méthodes de construction sur une montagne qui utilisaient une décharge pour le développement immobilier. La décharge a cédé, effondrant et détruisant 122 maisons, ainsi que les pertes de vie susmentionnées.

Le glissement de terrain a détruit 122 maisons à Atami, Shizuoka. Photo : STR/JIJI PRESS/. (.)

G/O Media peut toucher une commission

“Nous sommes préoccupés par la question et nous devons envisager d’inspecter tous les monticules à travers le Japon conjointement avec d’autres ministères concernés”, a déclaré le ministre des Terres Kazuyoshi Akaba, cité par Asahi News.

« Nous devons traiter ce problème avec fermeté », a-t-il ajouté. “Nous devons découvrir s’il existe d’autres zones de monticules dangereuses qui pourraient potentiellement provoquer une autre catastrophe.”