Square Enix laisse de nouveau entendre que Final Fantasy 14 pourrait arriver sur Xbox

Pour ce qui semble être la centième fois, il semble que nous nous soyons rapprochés un peu plus pour voir Final Fantasy 14 venir sur Xbox.

Il n’y a pas de moment comme le présent pour être dans Final Fantasy 14: le jeu va de plus en plus, et Square Enix a récemment annoncé qu’il avait attiré plus de 24 millions de joueurs alors que les joueurs migrent en masse de World of Warcraft d’Activision Blizzard vers le monde d’Éorzéa .

Le réalisateur et producteur de Final Fantasy 14, Naoki Yoshida, a annoncé, en raison de la croissance apparemment sans fin du jeu, « [Square Enix is] va épargner aucune dépense avec [its] investissements pour s’assurer que ce jeu continue d’être un jeu dont nos joueurs peuvent profiter. »

