Square Enix n’a pas encore versé de redevances au développeur d’Outriders

Mon visage quand ma nouvelle franchise n’a que des millions et des millions de joueurs.Capture d’écran : People Can Fly / Kotaku

En chiffres, Outriders est l’une des grandes réussites de l’année. Et pourtant, le développeur People Can Fly n’a apparemment reçu aucune redevance de Square Enix, l’éditeur du tireur de butin. Tel que rapporté par VGC, People Can Fly a écrit dans une note aux investisseurs que « cela signifie probablement que, de l’avis de Square Enix, [Outriders] n’a pas dépassé le seuil de rentabilité.

Outriders, un jeu de tir à la troisième personne fortement axé sur le jeu coopératif, présente les joueurs comme des explorateurs exoplanétaires dotés d’une formidable magie spatiale. Alors que de nombreux jeux du genre vous invitent à vous cacher pour plus de sécurité, Outriders propose un gadget de type Doom. Tuer des ennemis vous guérit, vous obligeant à prendre plus de risques que dans Gears of War, par exemple. Des millions de joueurs semblaient s’y amuser, du moins au début.

Square Enix n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Kotaku.

Initialement prévu pour une sortie en février 2021, Outriders a été reporté à une sortie le 1er avril. Lorsque le jeu de tir de science-fiction coopératif a été lancé, il l’a fait dans le cadre de la bibliothèque Xbox Game Pass dans le but de créer une base de joueurs solide dès le départ. Mais, comme tous les jeux en ligne de tous les temps, il est sorti dans ce que l’on pourrait appeler charitablement un état «totalement cassé», y compris des déconnexions multijoueurs, des arrêts de serveur et des effacements d’inventaire aléatoires mais temporairement irréversibles. (Un patch du 5 mai a finalement restauré l’équipement perdu.) Ces problèmes ont affecté le jeu jusqu’au lancement. Un mois entier après le jour de la sortie, certains joueurs avaient encore du mal à entrer dans le lobby du jeu.

Lire la suite: Un mois plus tard, les Outriders n’arrivent toujours pas à faire une pause

Mais les bosses sur la route n’ont clairement pas affecté le nombre de personnes qui ont joué au jeu. En mai, Square Enix a déclaré qu’Outriders était “en voie de devenir la prochaine franchise majeure de la société”, tout en notant que plus de 3,5 millions de personnes avaient joué au jeu au cours du premier mois. On ne sait pas combien d’entre eux sont venus au jeu via Game Pass. (Microsoft ne publie pas de telles statistiques.) Cela dit, une semaine et demie après le lancement, il s’agissait du deuxième jeu le plus populaire sur Xbox Game Pass. Et en juin, le président de Square Enix, Yosuke Matsuda, a déclaré que “le ratio des ventes numériques du titre a été très élevé, et le nombre d’utilisateurs actifs a également dépassé nos attentes”.

Alors, quel est le problème ? Bien qu’il existe des milliards de variables, notamment l’importance du budget marketing, les détails du contrat négocié entre les deux parties, l’importance du budget de production, le nombre de joueurs ayant joué via Game Pass (et donc n’ont probablement pas payé de supplément pour un copie), ou combien d’argent Square a gagné grâce à l’accord Game Pass—Outriders est un franc succès.

On se demande quelle est la stratégie de Square Enix ces jours-ci. Prenez, par exemple, la longue série Hitman d’IO Interactive. Pendant des années, Square Enix a publié la simulation de meurtre d’espionnage préférée de tous. Mais, après la publication du redémarrage de 2016, IO a réussi un rachat par la direction, ce qui signifie qu’il est essentiellement devenu indépendant. À la fin de son exercice 2017, Square Enix a constaté une “perte extraordinaire” de près de 5 milliards de yens (environ 44 millions de dollars) concernant IO Interactive et s’est “retiré” du studio danois.

Hitman 3 de cette année, le dernier jeu de la série et le premier à être publié indépendamment par IO Interactive, a été remboursé en une semaine.

Ensuite, il y a le redémarrage de Tomb Raider en 2013. Comme l’a rapporté Eurogamer, Square Enix a vendu 3,4 millions d’exemplaires du jeu au cours de son premier mois. Ce chiffre, bien qu’il s’agisse d’un point culminant de la franchise à l’époque, n’a pas répondu aux attentes des éditeurs. Selon Gamesindustry.biz, Tomb Raider s’est vendu à plus de 11 millions d’exemplaires, ce qui en fait le jeu le plus vendu dans l’une des franchises de jeux vidéo les plus anciennes.

« Nous avions des attentes très élevées pour [Tomb Raider]. En y repensant maintenant, je pense que l’objectif que nous nous sommes fixé était extrêmement élevé », a déclaré Matsuda dans une interview en 2017.

“Nous avons toute la queue des ventes du jeu Outriders devant nous”, a déclaré Sebastian Wojciechowski, PDG de People Can Fly. « Nous attendons également avec impatience d’autres efforts promotionnels du côté des éditeurs. Malgré cette nouvelle décevante, nous pensons que les premières redevances des ventes d’Outriders arriveront… cette année.