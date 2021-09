Square Enix ne supprime pas les ceintures de Final Fantasy XIV

Illustration : Square Enix

Réjouissez-vous, collectionneurs de ceintures de Final Fantasy XIV. Contrairement à ce que pensaient certains joueurs et points de vente, les développeurs ne suppriment pas complètement les éléments de ceinture du jeu.

Dans les notes du dernier patch 6.0, connu sous le nom d’extension Endwalker, les développeurs ont déclaré que les ceintures ne tomberaient plus et qu’elles ne pourraient pas être obtenues à partir de quêtes. Les ceintures ne peuvent pas non plus être fabriquées, réparées, vendues sur le marché ou équipées aux personnages. Et la matière ne peut pas être extraite des ceintures, bien que les objets existeront toujours en tant qu’objets. Ils ne sont que le poids mort des stocks.

Avant les ceintures de nerfs de l’extension Endwalker le 23 novembre, les entrepreneurs du marché devraient liquider ces articles. Si materia est votre truc, vous devrez l’extraire avant la période de maintenance. Cependant, vous pourrez toujours supprimer les matériaux apposés de vos ceintures après la mise à jour.

Mais tout n’est pas pessimiste dans la ceinture-pocalypse. Les emplacements d’inventaire de ceinture désignés seront réaffectés aux anneaux et aux armes principales. Les joueurs peuvent également choisir de donner leurs ceintures préférées au Calamity Scavenger. Pour les joueurs qui possèdent une Speed ​​Belt, le Calamity Scavenger échangera un anneau avec le même effet spécial. Si le joueur commence une quête qui nécessite des objets de ceinture, alors un objet de quête différent sera requis après la période de maintenance d’Endwalker. Et si vous êtes un procrastinateur qui n’a pas réussi à extraire vos ceintures à temps, vous pouvez toujours vendre vos anciennes ceintures aux vendeurs PNJ à tout moment.

Ces modifications apportées au système de ceinture reflètent la tentative plus large de Square Enix de contrôler la quantité de gestion des stocks dans FFXIV. Pour de nombreux joueurs de FFXIV, essayer de ne pas se noyer sous le poids de leurs propres matériaux de fabrication est pratiquement un mini-jeu en soi. Ces modifications apportées au système de ceinture accompagnent les changements de gameplay qui éliminent les chutes d’objets de haute qualité dans la nature.

Personne n’oblige les joueurs à se débarrasser de leurs ceintures. Cependant, je crois fermement que si vous aimez vraiment quelque chose, vous devez apprendre à les laisser partir.

