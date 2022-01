Square Enix pourrait enquêter sur les NFT et le métaverse

Président de Square Enix Yosuke Matsuda a publié une lettre pour la nouvelle année pour discuter de l’avenir de l’entreprise dans le jeu, et apparemment cela implique les NFT et le métaverse. Dans un mouvement qui reflète l’intérêt d’autres entreprises pour ces tendances, Matsuda a déclaré que Square Enix se préparait à se pencher sur ces technologies émergentes.

Tout d’abord, il a abordé le concept de métaverse :

« Le métaverse était un sujet brûlant en 2021, inspirant une conversation mondiale animée d’abord sur ce qu’est le métaverse, puis sur le type d’opportunités commerciales qu’il présente. Dans ce contexte, Facebook a changé son nom en octobre pour Meta, ce qui prouve que le concept n’est pas un simple mot à la mode mais qu’il est là pour rester.

Il continue de la même manière à propos des NFT, puis de la blockchain et du play-to-earn :

« Enfin, il y a les jeux blockchain. Qu’il s’agisse de jeux solo ou en ligne, les jeux impliquent traditionnellement un flux unidirectionnel par lequel des créateurs comme nous fournissent un jeu aux consommateurs qui y jouent. En revanche, les jeux de blockchain, qui ont émergé de leurs balbutiements et entrent en ce moment même dans une phase de croissance, sont construits sur le principe d’une économie symbolique et ont donc le potentiel de permettre une croissance de jeu autonome. Le moteur qui permet le plus une telle croissance de jeu autonome est la diversité, à la fois dans la façon dont les gens interagissent avec le contenu interactif comme les jeux, et dans leurs motivations pour le faire. Les progrès des économies symboliques donneront probablement un nouvel élan à cette tendance à la diversification. Je vois le concept « jouer pour gagner » qui enthousiasme les gens comme un excellent exemple de cela. »

Matsuda semble faire le point sur les dernières tendances et assurer les investisseurs que Square Enix les poursuivra. Quand on parle de joueurs, c’est probablement la citation la plus révélatrice :

« Je me rends compte que certaines personnes qui « jouent pour s’amuser » et qui forment actuellement la majorité des joueurs ont exprimé leurs réserves vis-à-vis de ces nouvelles tendances, et c’est compréhensible. Cependant, je pense qu’il y aura un certain nombre de personnes dont la motivation sera de « jouer pour contribuer », c’est-à-dire d’aider à rendre le jeu plus excitant. Le jeu traditionnel n’a offert aucune incitation explicite à ce dernier groupe de personnes, qui étaient strictement motivées par des sentiments personnels aussi incohérents que la bonne volonté et l’esprit de bénévolat. Ce fait n’est pas étranger aux limitations des UGC (contenus générés par les utilisateurs) existants. L’UGC a été créé uniquement en raison du désir des individus de s’exprimer et non parce qu’il existait une incitation explicite pour les récompenser de leurs efforts créatifs. Je vois cela comme l’une des raisons pour lesquelles il n’y a pas eu autant de contenu majeur qui change la donne généré par les utilisateurs qu’on pourrait s’y attendre.

La vision la plus claire qu’il propose pour ces nouvelles technologies est d’offrir de plus grandes incitations aux personnes qui créeraient du contenu pour les jeux. D’une part, c’est une bonne idée étant donné que de nombreux jeux qui reposent sur du contenu généré par les utilisateurs n’offrent rien à ceux qui les créent. Et pourtant, cela ne résout pas les mauvais sentiments justifiés que beaucoup ont pour tout ce qui concerne la blockchain.

La lettre de Yosuke Matsuda peut être trouvée dans son intégralité ici. L’intérêt pour les NFT, quant à lui, s’étend au-delà de Square Enix, car Ubisoft a même récemment sorti son propre écosystème NFT. L’opposition reste ferme de beaucoup, cependant, car même Valve a mis le pied à terre et n’autorisera pas les jeux liés à la crypto sur Steam.