Square Enix présente un événement annoncé pour le Tokyo Game Show 2021

Square Enix a confirmé qu’il accueillera un segment dédié au Tokyo Game Show qui offrira “les dernières nouvelles sur nos prochains titres, ainsi que des informations pré-annoncées”.

Le flux aura lieu le 1er octobre à partir de 3 h 00 PT / 6 h 00 HE, et durera un peu moins d’une heure. Square Enix ne manque pas de jeux qui pourraient faire leur apparition, notamment Marvel’s Guardians of the Galaxy, l’extension Endwalker de Final Fantasy XIV qui devrait sortir en novembre et plusieurs jeux mobiles tels que Final Fantasy: The First SOLDIER et Hitman Sniper: The Shadows.

Final Fantasy XVI est probablement l’un des plus grands jeux de la société sur lequel il pourrait fournir plus d’informations, car très peu de choses ont été révélées depuis qu’il a été présenté pour la première fois il y a près d’un an lors de la vitrine de révélation de la console PS5.

Lors d’un récent flux Final Fantasy XIV – via Aitai Kimochi et Siliconera – le producteur de Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida, a ajouté que les délais de développement signifiaient que le jeu n’était pas prêt pour le salon virtuel.

“Nous voulons vraiment montrer quelque chose pour le Tokyo Game Show 2021, mais nous ne pouvons probablement pas respecter cette date limite… ? Personnellement, je n’aime pas quand de petites informations sont diffusées pour enchaîner les gens. J’en ai parlé avec l’équipe et le réalisateur Takai-san. Nous voulons révéler quelque chose où les gens diront : ” Je veux y jouer maintenant ! Relâchez-le maintenant ! Et nous pouvons répondre, “bien sûr, vous y allez!”

Microsoft organisera également une vitrine au Tokyo Game Show, avec un événement de 50 minutes le 30 septembre intitulé Xbox Tokyo Game Show Showcase 2021. Vous devrez vous lever tôt pour celui-ci, car il est prévu de le diffuser à partir du 2 AM PT / 5 h HE.

Comme la plupart des conventions, le Tokyo Game Show s’en tient à un format entièrement numérique cette année en raison de la pandémie de coronavirus, mais les autres invités confirmés pour cette exposition incluent jusqu’à présent Konami, Capcom, Square Enix, Ubisoft et 505 Games.

