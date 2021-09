Square Enix propose Actraiser sur le Play Store avec une version remasterisée du classique Super Nintendo

in

Square Enix a sorti Actraiser Renaissance lors d’un récent Nintendo Direct, surprenant tout le monde puisque ce remaster a également été révélé pour la première fois lors de l’annonce de la sortie de Direct. Excellente nouvelle pour les propriétaires de Nintendo Switch, mais encore plus surprenant, Square a lancé le jeu sur à peu près toutes les plateformes, y compris Android, ce qui signifie qu’Actraiser Renaissance est désormais disponible sur le Google Play Store.

La bande-annonce ci-dessus offre un aperçu rapide de ce que la version remasterisée d’Actraiser a à offrir. Les graphismes 2D ont été retouchés pour les appareils HD. Il y a aussi de nouvelles histoires à explorer, 15 nouvelles pistes musicales à découvrir, ainsi que de nouvelles étapes, un nouveau royaume et de nouveaux boss. Les sauvegardes dans le cloud sont prises en charge, ainsi que les contrôleurs physiques, bien que le framerate soit plafonné à 30FPS pour une raison quelconque.

Actraiser est un ancien jeu SNES, donc Actraiser Renaissance a encore quelques aspérités malgré le fait qu’il s’agisse d’un remaster, mais si vous êtes un fan du jeu, vous devez savoir à quoi vous attendre. C’est un titre original qu’un seul genre ne peut pas cerner. Alors que le prix de 19,99 $ va être difficile à avaler, le jeu se vend à 29,99 $ sur Steam et le magasin Switch, donc le port mobile semble être l’option la moins chère disponible, et grâce à la prise en charge du contrôleur inclus, le jeu est très jouable sur un téléphone. Donc, si vous souhaitez en récupérer une copie, vous pouvez acheter le jeu via le widget Play Store ci-dessous.