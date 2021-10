Square Enix révèle l’annulation du jeu d’horreur de survie Tomb Raider

J’espère être un jour aussi courageuse que Lara Croft.Image : Crystal Dynamics

C’est un peu un heureux hasard que Square Enix célèbre le 25e anniversaire de Tomb Raider en octobre. Juste à temps pour Halloween, honorant probablement involontairement la saison effrayante, l’éditeur a dévoilé les premières images de développement d’une aventure annulée de Lara Croft qui a vu l’explorateur britannique essayer de survivre à l’horreur.

Le projet s’appelait Tomb Raider : Ascension. Il a finalement été abandonné au profit du redémarrage réussi de Crystal Dynamics en 2013. Mais sur la base d’un prototype de gameplay récemment révélé, Ascension a cherché à prendre des éléments de jeux tels que Resident Evil et Shadow of the Colossus pour créer une expérience d’horreur de survie tendue et grotesque comme The Evil Within.

Et c’est effectivement effrayant ! La séquence prototype ci-dessous montre une Lara Croft pré-rendue (et finalement lo-fi) errant dans une grotte souterraine de vigne avant de rencontrer une monstruosité avec des tentacules et des appendices extensibles et d’autres trucs étranges. Ces ennemis sont très grossiers.

Mais l’une des parties les plus terrifiantes est une séquence d’environ deux minutes dans la vidéo de gameplay de sept minutes. Lara se fraye un chemin à travers ce qui ressemble à un temple orné, mettant le feu non seulement à la structure elle-même, mais aussi à un certain nombre d’ennemis effrayants, frénétiques, à tête pointue avec de longs… ongles ? La musique sur les images est étrange et a beaucoup de piqûres pointues pour provoquer une ou deux frayeurs.

Les choses deviennent plus étranges lorsque Lara frappe des environnements plus ouverts. Après quelques promenades à cheval, elle est accueillie par un monstre à gros cul qui aurait pu être un patron de Dark Souls dans une autre vie. Cette chose horrible initie une séquence de poursuite qui m’effraierait à moitié mort.

Il y a deux autres vidéos, bien que plus courtes, qui accompagnaient le gameplay du prototype. On plonge dans les premiers concepts artistiques, montrant que Lara Croft dans Tomb Raider: Ascension aurait voyagé avec une jeune fille, rappelant un mécanicien de base dans Ico. L’autre met en valeur l’art de la boîte Xbox 360 et nous donne même une voix off.

Selon Video Games Chronicle, le livre numérique de Square Enix Tomb Raider: The Final Hours révèle que Crystal Dynamics a abandonné le projet parce que le doute était fomenté. Apparemment, l’équipe ne croyait pas que Tomb Raider : Ascension serait aussi bon que Batman : Arkham Asylum. Cette comparaison a conduit le studio à faire pivoter le développement, ce qui a finalement abouti à Tomb Raider en 2013.

Il convient de noter que même si Tomb Raider: Ascension ne s’est peut-être jamais matérialisé, une grande partie des vibrations du prototype peut être ressentie dans Tomb Raider. De plus, l’intrigue du jeu de 2013 implique une cérémonie appelée « ascension ». Ce sont peut-être des jeux totalement différents, mais l’ADN d’Ascension semble néanmoins présent dans le reboot.

La révélation de cette aventure annulée de Lara Croft intervient plusieurs mois après que les fans ont découvert un autre projet abandonné. Celui-ci, un remake PSP du 10e anniversaire du tout premier jeu Tomb Raider de Core Design, a refait surface en janvier et est désormais jouable sur PC en téléchargement direct.