Square Enix sort un album de jazz pour la bande originale de l’incroyable Chrono Trigger

le déclencheur d’un chronomètre est considéré comme un RPG vraiment emblématique, acclamé par la critique et avec une base de fans ardente, même aujourd’hui. Sa bande-son est tenue en très haute estime, donc une annonce de Square Enix Japon a certainement attiré notre attention.

Tel que rapporté par Siliconera, Square Enix sort un album d’arrangements de jazz Chrono Trigger, le cinquième de cette série particulière. À l’heure actuelle, il est ouvert aux précommandes au Japon avant sa sortie le 26 janvier.

SQUARE ENIX JAZZシリーズより5作目のアルバムが発売決定。

e-STORE購入特典として、期間限定でダウンロード可能な「カエルのテーマ Jazz Arrangement(Une autre édition)」のMP3音源をプレゼント。 https://t.co/1bTo2OWcDZ pic.twitter.com/3I6QozW1Bg— スクウェア・エニックス e-STORE (@SQEX_eSTORE) 22 novembre 2021

Square Enix a quelque chose de plutôt agréable à égayer ses bandes sonores classiques (la vidéo ci-dessus provient d’une performance au Tokyo Game Show), et il y a peut-être un peu d’espoir que nous obtenions cela en Occident à un moment donné. Certains des albums de jazz précédents ont été mis en vente dans le monde entier, tandis que Square Enix propose une poignée de bandes sonores classiques disponibles sur des services de streaming comme Spotify.

Espérons que ce sera le cas avec celui-ci, voici les pistes qui seront incluses.

« Jours de paix » « Thème de grenouille » « Thème de Lavos » « Thème de Robo » « Le bord du temps » « Bataille avec Magus » « Thème de Schala » « Chrono et Marle ~Far Off Promise~ » « Révolution mondiale » « Outskirts of Time » « Le déclencheur d’un chronomètre »

Achèteriez-vous cette bande originale si elle sortait dans le monde ? Faites-le nous savoir, comme toujours, dans les commentaires.