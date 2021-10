Square Enix supprime Denuvo DRM de Nier Replicant, Tomb Raider

Les célébrations sont de mise pour les joueurs PC. Capture d’écran : Kotaku / Square Enix

Square Enix a corrigé le logiciel controversé de gestion des droits numériques et anti-triche Denuvo de Nier Replicant, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider plus tôt cette semaine.

Denuvo est un middleware destiné à empêcher la copie non autorisée de jeux qui l’intègrent. Bien qu’il ne soit pas rare que les éditeurs de jeux suppriment le logiciel après la fin de la fenêtre de lancement, ou le suppriment des anciens titres de l’arrière-catalogue que les pirates ont longtemps pillés (comme les sorties Tomb Raider mentionnées précédemment), NME a noté qu’il est inhabituel que le logiciel soit supprimé d’un jeu comme Nier Replicant, que les pirates n’ont pas encore craqué.

NME a suggéré que Square Enix abandonne l’utilisation du logiciel en raison de problèmes de compatibilité potentiels avec les processeurs « Alder Lake » imminents d’Intel ou en raison de l’expiration de sa licence. Ce n’est pas la première fois que Square Enix supprime le logiciel anti-triche de l’un de ses jeux vidéo très médiatisés. Il a supprimé le logiciel de Life is Strange: True Colors en septembre, quatre jours seulement après le lancement du jeu.

Denuvo a acquis une notoriété en tant que migraine sous forme de logiciel parmi les joueurs de PC en raison de son besoin fréquent de s’authentifier auprès des serveurs de sécurité avant d’autoriser le lancement des jeux, même pour les expériences en solo. Plus ennuyeux, les joueurs signalent souvent que le logiciel provoque des problèmes de performances comme le bégaiement, en raison du logiciel utilisant les ressources CPU du PC pour exécuter en permanence ses contrôles anti-triche.

Lire la suite: Le jeu PC supprime Denuvo DRM avant même son lancement

L’année dernière, une version crackée de Resident Evil Village s’est avérée beaucoup plus fluide que la version officielle du jeu, qui souffrait de graves problèmes de bégaiement. Capcom a créé un correctif pour «optimiser la technologie anti-piratage» de Resident Evil Village en juillet.

Le lancement du port PC de Nier Replicant a vu les joueurs PC, moi y compris, avoir des problèmes de bégaiement. Cela a conduit les joueurs à « devenir des dieux » et à créer leurs propres solutions de contournement pour faire fonctionner le jeu aussi facilement que Yoko Taro l’avait prévu. Espérons que l’éloignement de Square Enix de l’impopulaire DRM, logiciel anti-triche aidera les futurs ports PC à mieux fonctionner et avec moins de tracas. Je vais bientôt commencer mon cercle de prière pour un éventuel portage de Drakengard 3.