Square Enix veut se lancer dans les NFT

Yosuke Matsuda, président de Square Enix, espère que la technologie blockchain et les NFT deviendront une tendance importante dans les jeux vidéo.

Dans une lettre du Nouvel An publiée sur le site Web de Square Enix, Matsuda décrit plusieurs tendances technologiques émergentes, telles que le cloud computing, le métaverse et la crypto-monnaie, la blockchain et les jetons non fongibles (NFT) étant un sujet de discussion important.

« L’avènement des NFT utilisant la technologie blockchain a considérablement augmenté la liquidité des biens numériques, permettant le commerce d’une variété de ces biens à des prix élevés et suscitant des conversations dans le monde entier », a déclaré Matsuda. « Je vois 2021 non seulement comme » Metaverse: Year One « , mais aussi comme » NFT: Year One « étant donné que ce fut une année au cours de laquelle les NFT ont été accueillis avec beaucoup d’enthousiasme par une base d’utilisateurs en expansion rapide. »

Les NFT sont un sujet brûlant dans l’industrie des jeux vidéo ces derniers temps. Le studio Dead By Daylight Behaviour Interactive a été confronté à un retour de bâton important de la part des fans à propos d’une collaboration NFT, tandis que les fans d’Ubisoft ont réagi de la même manière à propos de la nouvelle technologie blockchain de l’entreprise. Cependant, le pire contrecoup de tous était sur l’intégration NFT de STALKER 2: Heart of Chernobyl. Les choses sont devenues si moche que son développeur GSC Game World a carrément supprimé les NFT du jeu.

Matsuda sait que la plupart des personnes qui jouent régulièrement à des jeux vidéo ne réagissent pas bien aux NFT, mais pense que la technologie controversée pourrait attirer un nouveau public.

« Je me rends compte que certaines personnes qui ‘jouent pour s’amuser’ et qui forment actuellement la majorité des joueurs ont exprimé leurs réserves vis-à-vis de ces nouvelles tendances, et c’est compréhensible », explique Matsuda. « Cependant, je pense qu’il y aura un certain nombre de personnes dont la motivation est de » jouer pour contribuer « , j’entends par là pour aider à rendre le jeu plus excitant. »

De nombreux fans et personnalités de l’industrie sont déjà mécontents des propos du président de Square Enix.

« Le jeu traditionnel n’a offert aucune incitation explicite à ce dernier groupe de personnes, qui étaient strictement motivées par des sentiments personnels aussi incohérents que la bonne volonté et l’esprit de bénévolat », a déclaré Matsuda. «Ce sont les jetons basés sur la blockchain qui permettront cela. En concevant des économies de jetons viables dans nos jeux, nous allons permettre une croissance de jeu autonome. »

Matsuda poursuit : « C’est précisément ce type d’écosystème qui est au cœur de ce que j’appelle le « jeu décentralisé », et j’espère que cela deviendra une tendance majeure dans le jeu à l’avenir. Si nous nous référons à la relation à sens unique où les joueurs et les fournisseurs de jeux sont liés par des jeux qui sont des produits finis en tant que « jeu centralisé » pour le contraster avec les jeux décentralisés, alors incorporer des jeux décentralisés dans notre portefeuille en plus des jeux centralisés sera un thème stratégique majeur pour nous à partir de 2022.

Il semble que Square Enix sera bientôt dans le secteur du NFT.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.