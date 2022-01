Square Enix veut un morceau du métavers et promet des « jeux décentralisés » en 2022

À quoi ressemblerait un Final Fantasy, Tomb Raider ou Deus Ex s’il était en partie alimenté par la blockchain, afin que les joueurs puissent gagner de l’argent grâce à leurs contributions ? Vous pourrez peut-être le découvrir : le président de Square Enix, Yosuke Matsuda, a révélé que la résolution de la société pour le Nouvel An est de lancer des « jeux décentralisés » à partir de 2022.

Bien que vous ne trouviez aucun détail dans la lettre de Masuda discutant de la stratégie de l’entreprise pour la nouvelle année, vous trouverez une bonne idée de sa position prudente mais optimiste – ce qui n’est pas surprenant, compte tenu de la façon dont d’autres sociétés de jeux qui ont récemment Leeroy Jenkins leur dans les NFT, on a vu un coup du lapin si immédiat que vous pouviez pratiquement ressentir les vibrations sur Internet.

Voici la section la plus pertinente, qui arrive vers la fin :

Qu’il s’agisse de s’amuser, de gagner ou de contribuer, une grande variété de motivations incitera les gens à s’engager dans des jeux et à se connecter les uns aux autres. Ce sont les jetons basés sur la blockchain qui permettront cela. En concevant des économies de jetons viables dans nos jeux, nous allons permettre une croissance de jeu autonome. C’est précisément ce type d’écosystème qui est au cœur de ce que j’appelle le « jeu décentralisé », et j’espère que cela deviendra une tendance majeure du jeu à l’avenir. Si nous nous référons à la relation à sens unique où les joueurs et les fournisseurs de jeux sont liés par des jeux qui sont des produits finis en tant que « jeu centralisé » pour le contraster avec les jeux décentralisés, alors l’incorporation de jeux décentralisés dans notre portefeuille en plus des jeux centralisés sera un thème stratégique majeur pour nous à partir de 2022. Les technologies de base et élémentaires pour permettre les jeux de blockchain existent déjà, et il y a eu une augmentation de l’alphabétisation sociétale et de l’acceptation des actifs cryptographiques au cours des dernières années. Nous garderons un œil attentif sur les changements sociétaux dans cet espace tout en écoutant les nombreux groupes d’utilisateurs qui le peuplent, et augmenterons nos efforts pour développer une entreprise en conséquence, dans l’optique d’émettre potentiellement nos propres jetons à l’avenir.

Cela aide probablement aussi que Square Enix ne nomme aucun jeu particulier qui pourrait bénéficier du traitement blockchain / jeton, donc il n’y a pas encore de communauté spécifique de fans prête à sortir avec des fourches, contrairement à l’annonce Ghost Recon NFT d’Ubisoft ou STALKER 2 de GSG.

Lorsque de gigantesques sociétés de jeux sont confrontées à la réalisation que des tonnes d’argent sont enfermées dans les mots à la mode « Metaverse » et « NFT », ils sont généralement heureux de dire qu’ils ont été-là, fait-que, s’ils – comme Square Enix – s’est branché sur l’ensemble du fantasme et de la réalité et / ou sur le monde multiple pendant des années. Square Enix aurait pu expliquer comment il a déjà fusionné Final Fantasy avec les terres bien-aimées de Disney via sa série de jeux Kingdom Hearts, ou comment il a apporté Cloud et Sephiroth et certains objets, scènes et musiques Final Fantasy à Super Smash Bros. Ultimate de Nintendo – le une sorte de pollinisation croisée que les partisans du métaverse suggèrent que nous verrons beaucoup plus une fois que nous aurons compris la technologie.

Au lieu de cela, la société plonge un orteil philosophique dans l’eau, signalant fortement son intention, et – peut-être – attend de voir comment ses fans passionnés réagissent à l’idée que Square Enix émette ses propres jetons, Square Enix concevant plus d’économies dans ses jeux, et ces jeux deviennent un peu plus axés sur l’argent qu’ils ne le sont aujourd’hui.

Square Enix promet également « de nombreux investissements dans l’espace cloud », bien qu’il ne soit pas clair si l’entreprise parle de jeux dans le cloud. « Nous explorons les efforts potentiels dans l’espace cloud sous deux angles principaux, le premier consistant à tirer parti des technologies cloud pour distribuer du contenu et le second à développer un contenu qui offre aux clients de nouvelles formes d’excitation rendues possibles par les attributs du cloud », écrit Matsuda.