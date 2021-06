Square et Blockstream construiront une mine de Bitcoin basée aux États-Unis à l’aide d’énergies renouvelables

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Le minage de Bitcoin est en marche. Partout dans le monde, de plus en plus d’entreprises et d’initiatives voient le jour. Blockstream et Square ont annoncé un partenariat pour en construire un aux États-Unis basé sur les énergies renouvelables.

La start-up d’infrastructure Bitcoin, dirigée par Adam Back, et la société de services financiers, dirigée par Jack Dorsey, créeront une installation minière Bitcoin open source alimentée à l’énergie solaire. La mine BTC sera construite sur un site minier de Blockstream situé aux États-Unis.

Leur objectif est de partager des détails sur l’économie du projet et leur expérience dans le développement de l’installation. En outre, ils prévoient de sensibiliser et de démontrer que l’exploitation minière et les énergies renouvelables de BTC peuvent être un catalyseur pour une transition vers une énergie propre.

En collaboration avec @Square, nous construisons une installation minière de #Bitcoin open source entièrement alimentée à l’énergie solaire sur l’un de nos sites #BlockstreamMining aux États-Unis pour démontrer comment l’exploitation minière et les énergies renouvelables #BTC peuvent alimenter la transition vers une énergie propre. ☀️⛏️ https://t.co/0D4yKOe82M pic.twitter.com/HdVhe031GY – Blockstream (@Blockstream) 5 juin 2021

Square investira 5 millions de dollars et Blockstream fournira l’infrastructure et l’expertise pour aider à construire le projet. En fin de compte, ce sera une preuve de concept utilisée pour démontrer que l’exploitation minière verte de Bitcoin à grande échelle est possible. D’où le besoin de transparence dans les moindres détails. Chris Cook, CIO et responsable de l’exploitation minière chez Blockstream a déclaré :

De nombreuses exploitations minières dans le monde, y compris la nôtre, dépendent déjà des énergies renouvelables car il s’agit de l’énergie la plus rentable disponible. Avec Square, nous espérons que la nature ouverte et transparente du projet deviendra un modèle dont d’autres entreprises pourront s’inspirer.

Bitcoin, un outil pour construire un avenir durable

Une fois construite, l’installation minière BTC permettra aux autres participants d’étendre leurs opérations. Il sera conçu pour être évolutif et avec la capacité d’ajouter plus de support pour la croissance future.

Neil Jorgensen, Global ESG Leader chez Square, s’est révélé enthousiasmé par le partenariat et, avec Blockstream, contribuera à un modèle de travail pour démontrer sa thèse. Jorgensen a ajouté :

Le projet servira d’étude de cas transparente et continue qui nous permettra d’apprendre ensemble l’économie unitaire spécifique de l’exploitation minière de Bitcoin à énergie propre. Nous sommes impatients de commencer à partager nos résultats avec la communauté.

Blockstream fournira des rapports périodiques sur le projet et disposera d’un tableau de bord accessible au public pour afficher des mesures en temps réel sur les performances de la mine BTC. Cela inclura votre puissance de sortie et la quantité de BTC extraite. Le conseil sera basé sur une technologie appelée Blockstream Mining Note (BMN).

Square a déployé divers efforts pour soutenir la croissance de Bitcoin et de son écosystème. La société dirigée par Dorsey a publié un livre blanc avec la société Ark Invest sur un système basé sur les énergies renouvelables pour alimenter les batteries et utiliser l’exploitation minière BTC pour absorber l’excès d’énergie.

Lors d’une discussion avec Alex Gladstein, directeur de la stratégie de la Human Rights Foundation, lors de la conférence Bitcoin 2021, Dorsey a déclaré :

En fin de compte, les mineurs doivent réaliser des bénéfices et obtenir des énergies renouvelables bon marché maximise leur potentiel de profit (…). Bitcoin au fil du temps et aujourd’hui a stimulé plus d’énergie renouvelable et une prise de conscience de la façon dont ils acquièrent ce pouvoir. Il donne aux gens la liberté de transformer l’énergie gaspillée en quelque chose qui crée de la valeur pour des milliards de personnes dans le monde.

BTC se négocie à 36 132 $ avec une tendance latérale persistante après une correction de plus de 50% la semaine dernière. Sur les graphiques à 7 jours et à 30 jours, BTC a respectivement un gain de 1,2% et une perte de 37,1%.

BTC avec mouvement latéral sur le graphique journalier. Source : BTCUSD Tradingview