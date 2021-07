Square établit un portefeuille matériel Bitcoin, confirmé par le PDG Jack Dorsey

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

La société de paiements numériques Square construit un portefeuille matériel bitcoin “d’entiercement assisté”, ont confirmé le fondateur et PDG Jack Dorsey et le patron du leader du matériel Jesse Dorogusker sur Twitter.

Le 4 juin, Jack Dorsey, entrepreneur en technologie et partisan de Bitcoin, a proposé pour la première fois à la société de paiement d’envisager de développer un portefeuille Bitcoin matériel non dépositaire qui donnerait aux utilisateurs un meilleur contrôle sur les devises numériques qu’ils possèdent. La mise en œuvre du plan est confirmée aujourd’hui.

“Nous avons décidé de créer un portefeuille matériel et un service pour rendre la garde des bitcoins plus courante”, a déclaré Jesse Dorogusker dans le tweet. Le PDG de Square, Jack Dorsey, a poursuivi: “Nous le faisons.”

Bien que Jesse Dorogusker ait déclaré que le produit en était encore au stade du dessin, Square cherchera à proposer un portefeuille « d’autosoins assistés » adapté aux mobiles à un public mondial.

Dorogusker a décrit le chemin de lancement du portefeuille matériel :

« Nous avons beaucoup de questions et de problèmes à concilier et nous allons commencer par la direction de ce produit : Bitcoin d’abord, distribution mondiale, multi-signature pour parvenir à une ‘auto-garde assistée’ et prioriser l’utilisation mobile.