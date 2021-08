Square lancera l’échange décentralisé BTC Crypto new media

in

• Jack Dorsey s’associe à Mike Brock pour booster son échange décentralisé BTC.

• L’objectif de la nouvelle plate-forme de crypto-monnaie est de supprimer les limites d’utilisation.

Jack Dorsey, l’un des entrepreneurs les plus acclamés et PDG de Twitter, continue d’explorer le monde des crypto-monnaies au sein de sa société Square. Square s’est spécialisé dans les méthodes de paiement TDC et a toujours cherché des moyens de se lancer dans le marché de la cryptographie. Maintenant, dans un tweet, Dorsey a annoncé qu’il prévoyait de lancer un échange décentralisé BTC.

Le PDG de Twitter a annoncé qu’il construirait un échange décentralisé de BTC lié à Square sur le réseau social. Naturellement, Dorsey veut créer son DEX parce que l’entrepreneur a montré à plusieurs reprises son appréciation pour les crypto-monnaies. Dorsey voit que les crypto-monnaies ont un bel avenir devant elles et veut en profiter.

L’objectif d’échange décentralisé de BTC

En juillet, Dorsey a participé à la conférence BTC et a parlé des systèmes de paiement et de la façon dont les crypto-monnaies pourraient les remplacer. Lors de cette réunion, Dorsey a exprimé son amour pour la cryptographie et son intérêt pour les systèmes d’échange décentralisés de la BTC.

Cependant, il existe de nombreux échanges cryptographiques, Dorsey a donc de la concurrence. L’entrepreneur s’est associé à Mike Brock, le chef du plan TBD, pour réussir ses projets de cryptographie.

Brock, un homme d’affaires, estime que Bitcoin est la crypto-monnaie dominante sur Internet et déplore que la crypto soit difficile à utiliser. Pour échanger du Bitcoin, les gens doivent utiliser des plateformes comme Coinbase ou Binance. Cependant, ces plateformes d’échange décentralisées BTC ont des limites dans leur utilisation, ce qui affecte le marché virtuel.

Partenariat Brock et Dorsey

Brock ajoute que le plan TBD tentera de créer un échange décentralisé à source ouverte (DEX). L’homme d’affaires a également déclaré que la plate-forme fonctionnerait avec des contrats intelligents et d’autres options impliquant des crypto-monnaies.

Ce projet entre Dorsey et Brock semble prometteur pour les amateurs de crypto-monnaies, en particulier le commerce de Bitcoin au-dessus de 47 000 $. L’échange décentralisé de la BTC tentera de résoudre tous les problèmes rencontrés par les portefeuilles cryptographiques traditionnels.

Jack Dorsey ne s’intéresse pas seulement aux plates-formes de crypto-monnaie, mais voit également un avenir dans le commerce de jetons non fongibles. Depuis le début de l’année, le marché du NFT a gagné en popularité et compte à ses côtés plusieurs entreprises motrices. Dorsey pourrait profiter du marché en plein essor du NFT en vendant son premier tweet pour près de 2,9 millions de dollars.

Le marché des crypto-monnaies pourrait être positivement affecté après le lancement de cette nouvelle plateforme d’échange. Le PDG de Twitter n’a pas dit si son nouveau projet accepterait collectivement d’autres crypto-monnaies et s’il stimulerait le trading NFT.