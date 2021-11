Application Cash Square

Square n’a « aucun » plan pour s’étendre au-delà du Bitcoin pour couvrir d’autres crypto-monnaies, déclare le PDG Jack Dorsey

AnTy5 novembre 2021

Cash App a généré 1,82 milliard de dollars de revenus Bitcoin au troisième trimestre, représentant 47% des ventes totales de Square. La société prévoit d’offrir une fonction de paiement avec Bitcoin via l’application.

Jack Dorsey’s Square Inc a annoncé une augmentation de 60% de ses bénéfices bruts au troisième trimestre à 1,13 milliard de dollars, alimentée par une augmentation des transactions Bitcoin sur ses services de paiement peer-to-peer Cash App.

Pour le trimestre clos le 30 septembre, Square a rapporté que Cash App générait 1,82 milliard de dollars de revenus Bitcoin, soit une augmentation de 11% par rapport à l’année précédente. Les revenus des ventes de Bitcoin représentaient 47% des ventes totales de Square, bien qu’ils n’aient généré que 3,7% du bénéfice brut de Square, de l’argent collecté via les frais des transactions Bitcoin, au troisième trimestre.

Cependant, les revenus et la marge brute de Bitcoin ont diminué par rapport au trimestre précédent, car la stabilité relative du prix de la principale crypto-monnaie a entraîné une faible activité de négociation.

En conséquence, les actions de Square (SQ) ont chuté d’environ 5% mais sont toujours en hausse de 14% cette année jusqu’à présent.

Pendant ce temps, le chiffre d’affaires net total a augmenté de 27% à 3,84 milliards de dollars tandis que son volume de paiement brut, c’est-à-dire les transactions traitées sur Cash App, a également bondi de 27% à 3,7 milliards de dollars.

La société de paiement numérique basée à San Francisco a également 170 millions de dollars de Bitcoin dans son bilan, acquis au début de cette année.

Qu’est-ce qu’il y a en magasin ?

Lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre de la société, lorsqu’on lui a demandé si Square cherchait à s’étendre au-delà de Bitcoin et à permettre aux utilisateurs d’acheter et de vendre d’autres cryptos également, le PDG Dorsey a répondu clairement « non ».

« Notre objectif est d’aider Bitcoin à devenir la monnaie native d’Internet. »

Pour atteindre cet objectif, la société mène plusieurs initiatives, notamment la création d’un portefeuille matériel et l’exploration de Bitcoin Mining, où elle introduira un appareil grand public pour extraire la crypto à la maison ou dans une entreprise. Les deux initiatives, a déclaré Dorsey, visent à aider Bitcoin à atteindre un public grand public tout en renforçant le réseau et l’écosystème en même temps.

« Nous pensons que cette concentration est importante. Nous croyons que c’est juste. Et cela a beaucoup à voir avec la résilience, les fondamentaux, les principes offerts par Bitcoin. Et nous voulons également nous assurer que nous redonnons à la communauté autant que possible. »

TBD est une autre plate-forme de développement ouverte qui vise à faciliter la création de services financiers (DeFi) sans autorisation, non dépositaires et décentralisés, pour lesquels un plan détaillé sera partagé plus tard ce mois-ci dans un livre blanc.

La société prévoit également d’offrir une fonctionnalité de paiement avec Bitcoin via Cash App Pay, où elle examine la fonctionnalité Lightning.

Square a également étendu son offre Cash App aux adolescents en octobre, donnant à l’entreprise l’accès à environ 20 millions d’adolescents aux États-Unis seulement, a déclaré la directrice financière Amrita Ahuja. En juin, Cash App comptait un total de 40 millions de clients mensuels.

« Ces personnes représenteront une plus grande partie des dépenses dans les années à venir. » « Nous pouvons désormais rencontrer une personne plus tôt dans son parcours financier et grandir avec elle au fil du temps. »

