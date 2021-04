Square, Paradigm, Fidelity et Coinbase créent un Conseil Crypto pour faire pression sur les régulateurs

Compartir

La société de capital-risque Crypto Paradigm, Square, Fidelity Investments et l’échange de crypto-monnaie Coinbase ont mis en place un nouveau conseil de crypto-monnaie pour faire pression sur les législateurs pour qu’ils soutiennent l’industrie de la crypto en croissance rapide.

L’objectif du groupe commercial nouvellement formé « The Crypto Council for Innovation » est de s’assurer que les décideurs politiques comprennent l’importance de l’innovation cryptographique et élaborent des réglementations favorables qui permettent à l’industrie de prospérer.

« Le Conseil Crypto pour l’Innovation » vise à façonner la façon dont les actifs cryptographiques sont réglementés et cherche à démontrer la « promesse transformatrice de la cryptographie et à communiquer ses avantages aux législateurs, régulateurs et particuliers du monde entier ».

Fred Ehrsam, co-fondateur de la société d’investissement Paradigm, a déclaré au Wall Street Journal que « la crypto-monnaie est au principal point de basculement ».

Il a en outre ajouté:

«Il en est à ses débuts, et tout comme Internet (il l’était autrefois), il est très fragile à ce stade. C’est difficile parce que les décideurs politiques veulent équilibrer les risques et les récompenses, et même les personnes qui passent du temps dans cet espace auraient il était difficile de prédire où cela mènerait au cours de la prochaine décennie. Il était très difficile de dire où Internet irait. «

Le conseil prévoit de réunir un conseil de représentants de chacun des quatre membres initiaux. Le conseil créera également une équipe de direction.

Les crypto-monnaies qui aident l’économie mondiale

La formation du conseil crypto intervient à un moment où les prix de diverses crypto-monnaies ont augmenté, attirant l’intérêt des grands investisseurs, ainsi que des courtiers et des banques qui les servent. Plus tôt cette année, la capitalisation boursière totale de Bitcoin est passée à 1000 milliards de dollars pour la première fois.

La crypto-monnaie est une nouvelle industrie, car de nombreuses personnes ne sont pas encore vendues à l’avenir du marché. Les évangélistes de la cryptographie affirment que les actifs cryptographiques et la technologie de la blockchain ont la capacité de créer des emplois et d’étendre les services financiers aux consommateurs vivant partout dans le monde à un coût minime ou gratuit.

Les crypto-monnaies ont le potentiel de favoriser la croissance économique et sociale dans le monde entier, y compris dans les pays en développement, en facilitant l’accès aux capitaux et aux services financiers. Par conséquent, les régulateurs et les législateurs du monde entier joueront un rôle de premier plan dans l’élaboration de l’avenir des actifs cryptographiques.

Source de l’image: Shutterstock