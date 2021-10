Square pourrait construire un système de minage open source | Invezz

Square, une plateforme de paiement, pourrait développer un système de minage de Bitcoin (BTC/USD) destiné à l’investisseur moyen. Selon Jack Dorsey, PDG de Square, le nouveau système aidera à décentraliser le système d’exploitation minière Bitcoin à l’échelle mondiale.

Square est déjà en train de créer un portefeuille matériel Bitcoin. Dorsey, qui est également un maximaliste de Bitcoin, a été à l’avant-garde de divers développements liés à Bitcoin.

Dans un fil Twitter, Dorsey a expliqué comment ce système d’exploitation minière fonctionnera s’il est publié et pourquoi il est nécessaire. En termes de fonctionnalité, le système sera open source et utilisera du «silicium personnalisé», qui sont des ASIC spécialement créés.

Square envisage de créer un système d’exploitation minière Bitcoin basé sur du silicium personnalisé et open source pour les particuliers et les entreprises du monde entier. Si nous faisions cela, nous suivrions notre modèle de portefeuille matériel : construire à l’air libre en collaboration avec la communauté. D’abord quelques réflexions et questions.

