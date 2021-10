Square pourrait construire un système d’exploitation minière Bitcoin

Le PDG de la société de services financiers Square Jack Dorsey pourrait faire un pas de plus dans l’expansion de l’écosystème Bitcoin. Via son compte Twitter, Dorsey a annoncé que la société « envisage » actuellement la possibilité de créer un système de minage BTC.

Lecture connexe | L’application Cash de Square rapporte 2,7 milliards de dollars de revenus trimestriels en bitcoins, un bond de 200%

Un taureau Bitcoin connu, Dorsey a exploré le secteur tout au long de 2021 avec d’importants partenariats créés avec Ark’s Cathie Wood. Comme l’a rapporté NewsBTC, les partenaires ont proposé un système alternatif pour soutenir un réseau d’énergie renouvelable avec les mineurs de Bitcoin.

Désormais, Square pourrait fonder son système de minage sur « du silicium personnalisé et open source pour les particuliers et les entreprises du monde entier », indique l’annonce. Dorsey a précisé que le système minier pouvait suivre son modèle de portefeuille matériel.

En août, la société a dévoilé un nouveau projet visant à créer un échange décentralisé pour faciliter le commerce Bitcoin peer-to-peer aux côtés d’un portefeuille matériel. Semblable à l’annonce d’aujourd’hui, la société a souligné la nécessité de collaborer avec la communauté et l’écosystème au profit du projet et du réseau.

Dorsey a fait quelques réflexions sur la nature de l’exploitation minière et :

L’exploitation minière doit être plus distribuée. Le travail principal d’un mineur est de régler en toute sécurité les transactions sans avoir besoin de tiers de confiance. Ceci est essentiel bien après l’extraction du dernier bitcoin. Plus c’est décentralisé, plus le réseau Bitcoin devient résilient.