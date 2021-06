Square prévoit d’investir 5 millions de dollars dans une installation minière BTC à énergie solaire | Invezz

La société américaine de paiements numériques et de services financiers Square est sur le point d’investir 5 millions de dollars (3,54 millions d’euros) dans une installation minière de Bitcoin (BTC) à énergie solaire. Blockstream, une entreprise de technologie blockchain, s’est associée à Square. En vertu de l’accord, Square investirait les fonds pour financer l’installation minière, tandis que Blockstream fournirait l’infrastructure pour développer et gérer le projet. Les sociétés tireraient parti de l’un des sites miniers de Blockstream aux États-Unis pour ce projet.

Cette association cherche à offrir de la transparence en partageant publiquement l’économie du projet et les connaissances acquises lors de la construction d’une installation minière BTC alimentée par une source d’énergie renouvelable. Grâce à cette approche philanthropique, les deux sociétés espèrent que d’autres sociétés minières s’inspireront du projet et passeront à l’énergie verte. En fin de compte, le projet vise à montrer que Bitcoin propulse le monde vers un avenir plus durable.

Blockstream a poursuivi en notant que son installation d’extraction solaire sera évolutive. Ainsi, la société sera en mesure d’augmenter sa capacité à aider d’autres mineurs dans la transition vers l’exploitation minière renouvelable et d’étendre ses opérations. En outre, Blockstream développe un panneau de contrôle d’accès ouvert qui affiche des mesures en temps réel des performances de son installation minière à énergie solaire.

Travailler pour faire du BTC la monnaie d’Internet

Cette nouvelle intervient après que Jack Dorsey, PDG et fondateur de Square, a déclaré que Bitcoin change tout et qu’il n’y a rien de plus important sur lequel travailler dans sa vie. Dorsey, qui est également co-fondateur et PDG de Twitter, a partagé ces sentiments lors de la conférence Bitcoin 2021 à Miami. Selon lui, BTC a le potentiel de développer une nouvelle infrastructure financière plus inclusive.

C’est apparemment en partie la raison pour laquelle il s’est associé à Shawn Carter, communément appelé Jay-Z, pour lancer un fonds de plusieurs millions de dollars visant à promouvoir le développement du BTC en Afrique et en Inde. Selon Dorsey, rien n’est plus stimulant pour les personnes de tous horizons dans le monde que BTC.

Expliquant pourquoi Square est si impliqué dans BTC, Dorsey a déclaré qu’il pensait que BTC deviendrait la monnaie d’Internet. Il a poursuivi en révélant que cet accent mis sur BTC est la raison pour laquelle Square n’investit pas dans d’autres devises numériques.

Auparavant, Square avait investi 10 millions de dollars (7,07 millions d’euros) dans son initiative d’investissement Bitcoin Clean Energy en décembre de l’année dernière. Grâce à cette initiative, l’entreprise vise à devenir neutre en carbone d’ici 2030.

