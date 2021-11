Square publie un livre blanc sur le protocole détaillé pour un échange de bitcoins décentralisé

Le géant des paiements Square a publié vendredi un livre blanc détaillant un nouveau protocole décentralisé pour l’échange d’actifs numériques et autres, connu sous le nom de tbDEX.

« Le protocole tbDEX facilite les réseaux d’échange décentralisés entre les actifs en fournissant un cadre pour établir la confiance sociale, en utilisant l’identité décentralisée (DID) et les informations d’identification vérifiables (VC) pour établir la provenance de l’identité dans le monde réel », écrit la société dans le journal. résumé. Dans un article présentant le protocole, un développeur TBD a écrit que « le protocole tbDEX vise à créer des rampes d’accès et de sortie omniprésentes et accessibles qui permettent à l’individu moyen de bénéficier de l’innovation crypto. »Le PDG de Square Jack Dorsey, qui est également le PDG de Twitter, a annoncé le projet de l’entreprise de créer une plate-forme de développement ouverte pour un échange de bitcoins décentralisé en août. Il a noté que TBD, la nouvelle division de Square axée sur le développement de services financiers non dépositaires et décentralisés, construirait l’échange. Mike Brock, qui dirige le développement stratégique chez Square, dirige le nouveau projet. Brock a précédemment tweeté que « c’est le problème que nous allons résoudre : faciliter le financement d’un portefeuille non dépositaire n’importe où dans le monde via une plate-forme pour créer des rampes d’accès et de sortie dans Bitcoin. Vous pouvez considérer cela comme une décentralisation[d] échange contre fiat.

