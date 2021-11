Square Racing RPG Racing Lagoon enfin jouable en anglais

Gif : Square Enix/Hilltop/Kotaku

Les dernières années ont été une période incroyable pour les traductions des fans, mais voici un doozy: la combinaison de course et de jeu de rôle de Square Racing Lagoon est désormais entièrement jouable en anglais.

Racing Lagoon, sorti pour la première fois sur la PlayStation originale en 1999, n’était pas un succès critique ou commercial pour Square à l’époque. Alors que le jeu a reçu des critiques médiocres de la presse japonaise et n’aurait déplacé qu’environ 141 000 unités au cours de ses six premiers mois, la réputation de Racing Lagoon en tant que classique culte élégant l’a placé sur une liste de 2009 des suites les plus recherchées par les lecteurs de Famitsu.

Regarder n’importe quelle séquence de Racing Lagoon montre clairement pourquoi tout le monde était si amoureux de ce jeu près d’une décennie plus tard. Il suinte juste cool, de l’esthétique rétro, presque vaporwave à la bande-son douce des bangers jazzy.

Malheureusement, Racing Lagoon n’a jamais quitté le Japon, obligeant les joueurs anglophones à apprendre la langue (ce que, je veux dire, la plupart d’entre nous devraient probablement de toute façon) ou à trébucher dans son aventure avec une procédure tierce. La possibilité de faire l’expérience de Racing Lagoon en anglais est devenue l’une de ces chimères que tout le monde espère voir se matérialiser mais suppose surtout qu’elle ne le fera jamais.

Entrez un traducteur canadien connu sous le nom de Hilltop. Après avoir terminé le travail sur une autre obscurité de l’ère PlayStation, Dr. Slump, Hilltop a rapidement jeté son dévolu sur Racing Lagoon. Ils ont sorti leur premier patch Racing Lagoon, une traduction en anglais du prologue du jeu, fin juin avant de constituer une équipe qui a progressivement parcouru les chapitres suivants. Et maintenant, moins de cinq mois plus tard, Racing Lagoon est entièrement traduit, une phrase qui aurait semblé improbable début 2021.

« Plus de 20 ans plus tard, il est enfin temps pour le reste du monde de découvrir l’un des RPG les plus uniques et mémorables jamais créés », lit-on dans le message d’annonce de Hilltop. « Je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements au reste de l’équipe et à tous ceux qui ont gardé vivant le rêve de la localisation de ce jeu. »

