Square recherche un ingénieur senior en portefeuille matériel, voici pourquoi Crypto new media

Deux mois après avoir annoncé son intention de mettre sur le marché un portefeuille matériel Bitcoin, Jack Dorsey’s Sqaure Inc prend de nouvelles initiatives. Récemment, Dorsey a tweeté que son entreprise cherchait à embaucher un ingénieur de portefeuille matériel qui l’aiderait à créer un portefeuille cryptographique non dépositaire.

Le développement de celui-ci sera entièrement open-source et les détails seront tous publics. Ainsi, si vous êtes la personne idéale pour le poste, vous pouvez faire partie de l’équipe de Square.

Aidez-nous à créer un portefeuille matériel non dépositaire pour des centaines de millions de personnes. Tout public, tout open-source. ⚡️#Bitcoin https://t.co/AovrWjMYvZ – jack⚡️ (@jack) 6 août 2021

Dans sa liste d’emplois, Sqaure Inc a explicitement mentionné son exigence pour le poste. La description du poste se lit comme suit :

Nous créons un portefeuille matériel pour les 100 prochains millions d’utilisateurs de bitcoins. Notre objectif est l’autonomisation économique — en commençant par offrir une auto-conservation fiable et facile à utiliser à un public mondial. Nous rassemblons une équipe profondément expérimentée dans un très large éventail de disciplines, y compris les affaires, les opérations, la conception, les logiciels, le matériel, la sécurité et bien d’autres aspects de la livraison de produits. Venez construire l’avenir du matériel cryptographique avec nous !

L’initiative crypto de Square

Jack Dorsey est un ardent partisan du Bitcoin et de la technologie cryptographique et son entreprise a donc lancé des initiatives clés dans l’espace cryptographique. Récemment, la société a enregistré une croissance 3 fois supérieure au deuxième trimestre 2021 avec un chiffre d’affaires Bitcoin atteignant 2,72 milliards de dollars.

La société a investi plus de 220 millions de dollars dans Bitcoin au cours de la dernière année. Dans son rapport, la société a noté qu'”au 30 juin 2021, la juste valeur de notre investissement dans le bitcoin était de 281 millions de dollars sur la base des prix du marché observables, soit 127 millions de dollars de plus que la valeur comptable de l’investissement”.

Le mois dernier, Jack Dorsey a également annoncé que Square construira un écosystème DeFi au sommet du réseau blockchain Bitcoin. Square va construire « des services financiers décentralisés, non dépositaires, sans autorisation et faciles à créer », a noté Dorsey.

Plus tôt cette semaine, Square a également acquis la société fintech australienne Afterpay pour 29 milliards de dollars dans le cadre d’une opération en espèces + actions.

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

