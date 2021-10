Square travaille sur un système de minage Bitcoin

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a confirmé que sa société Square Inc envisageait de créer un système d’exploitation minière Bitcoin décentralisé.

Plus précisément, dans un fil Twitter, Jack Dorsey a déclaré que le projet ciblerait les particuliers et les entreprises du monde entier. Et il sera basé sur du silicium, avec une source ouverte pour construire un portefeuille matériel.

Square et son système de minage Bitcoin

Jack Dorsey veut donc construire un système unique qui peut améliorer l’accessibilité au minage de Bitcoin. Et décentraliser davantage le réseau BTC.

« Square envisage de construire un système de minage de Bitcoin. Basé sur du silicium personnalisé et open source, pour les particuliers et les entreprises du monde entier. Plus il est décentralisé, plus le réseau Bitcoin devient résilient.

Square envisage de créer un système d’exploitation minière Bitcoin basé sur du silicium personnalisé et open source pour les particuliers et les entreprises du monde entier. Si nous faisions cela, nous suivrions notre modèle de portefeuille matériel : construire à l’air libre en collaboration avec la communauté. D’abord quelques réflexions et questions. – jack⚡️ (@jack) 15 octobre 2021

En fait, le système de Square vise à offrir des solutions minières écoénergétiques. Grâce à l’innovation dans le silicium, le logiciel et l’intégration.

De plus, Jack Dorsey a noté que : « Le travail principal d’un mineur est de régler les transactions en toute sécurité. Sans avoir besoin de tiers de confiance.

Soit dit en passant, dans son fil Twitter, Dorsey a également déclaré que la conception de silicium ou la conception de puces est trop concentrée dans quelques entreprises. Ce qui génère des restrictions d’approvisionnement.

Pourquoi n’y a-t-il pas plus d’entreprises qui font ce travail ?

Qui travaillera à l’initiative ?

En particulier, le PDG a déclaré que Jesse Dorogusker, responsable du matériel de Square, dirigera l’équipe pour enquêter sur les exigences techniques. Et donc, réalisez le projet avec Afshin Rezayee et Thomas Templeton.

« Notre équipe dirigée par Jesse Dorogusker lancera les recherches techniques approfondies nécessaires pour entreprendre ce projet. Nous aimerions entendre vos pensées, vos idées, vos préoccupations et votre collaboration, devrions-nous le faire ? Pourquoi ou pourquoi pas?

Notre équipe dirigée par @jessedorogusker commencera l’enquête technique approfondie requise pour mener à bien ce projet. Nous aimerions connaître vos réflexions, vos idées, vos préoccupations et votre collaboration. Doit-on faire ça ? Pourquoi ou pourquoi pas? Nous mettrons à jour ce fil au fur et à mesure que nous prendrons nos décisions. Et maintenant à Jesse. – jack⚡️ (@jack) 15 octobre 2021

À cet égard, Dorogusker a déclaré : « Nous préparerons le projet de système d’exploitation minière Bitcoin au sein de l’équipe matérielle Square. A commencer par l’architecture, la conception et le prototypage du silicium, les algorithmes de hachage et les architectures plus économes en énergie.

Nous allons incuber le projet de système d’exploitation minière Bitcoin au sein de l’équipe matérielle de Square, en commençant par l’architecture, la conception et le prototypage de silicium plus efficace, d’algorithmes de hachage et d’architectures d’alimentation. – Jesse Dorogusker (@JesseDorogusker) 15 octobre 2021

Incidemment, l’annonce a également signalé des problèmes liés aux pénuries de silicium et à l’intégration verticale que le projet devra surmonter pour réussir. Jack Dorsey a en outre communiqué son intention de créer un système unique pouvant améliorer l’accessibilité à l’exploitation minière de Bitcoin.

Enfin, Jack Dorsey a déclaré : « L’extraction de bitcoins devrait être aussi simple que de connecter une plate-forme à une source d’alimentation. Aujourd’hui, il n’y a pas assez d’incitations pour que les gens surmontent la complexité de la gestion d’un mineur par eux-mêmes.

Je me retire avec cette phrase d’Anthony Pompliano : « Il faut écouter pour apprendre.

