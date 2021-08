Square va acquérir la fintech australienne Afterpay dans le cadre d’un accord de 29 milliards de dollars

Comparer

Square, la société de paiement numérique compatible avec la cryptographie de Jack Dorsey, étend la concurrence avec les géants mondiaux des paiements comme PayPal en acquérant une grande société de prêt australienne.

Square a annoncé dimanche que la société avait signé un acte de mise en œuvre du programme pour acquérir toutes les actions émises dans la société de technologie financière Afterpay dans le cadre d’un accord de 29 milliards de dollars. La transaction est basée sur le cours de clôture des actions ordinaires de Square et devrait être payée sur toutes les actions au cours du premier trimestre de 2022.

L’acquisition permet à Square d’accélérer davantage ses plans stratégiques pour les écosystèmes de paiement alors que la société cherche à intégrer Afterpay dans ses unités commerciales Seller et Cash App pour permettre un service « acheter maintenant, payer plus tard » (BNPL).

Également connues sous le nom de prêts à tempérament, les transactions BNPL permettent aux clients de payer une facture en petits morceaux sur une période de temps fixe et sont activement à l’avant-garde des sociétés financières mondiales telles que PayPal, Mastercard, Klarna, Citi et autres.

Selon l’annonce, l’intégration permettra aux petites entreprises d’offrir BNPL à la caisse, permettant aux consommateurs Afterpay de gérer leurs paiements échelonnés directement dans l’application Cash et de découvrir les offres BNPL directement dans l’application. L’intégration marque une nouvelle étape pour Square pour répondre à la demande croissante des consommateurs de s’éloigner du crédit traditionnel.

Le cofondateur et PDG de Square Dorsey a déclaré que l’acquisition aidera les entreprises à remplir leur mission commune de rendre le système financier plus accessible, équitable et inclusif. “Ensemble, nous pouvons mieux connecter nos écosystèmes Cash App et Seller pour offrir des produits et services encore plus attrayants aux commerçants et aux consommateurs, en leur remettant le pouvoir”, a-t-il déclaré.

Dans le cadre de la transaction, les cofondateurs et cadres supérieurs d’Afterpay rejoindront Square et aideront à diriger les entreprises grand public et commerciales liées à Afterpay au sein des écosystèmes d’applications Cash et Seller de Square. Square a également accepté d’établir une cotation secondaire sur l’Australian Stock Exchange (ASX) pour permettre aux actionnaires d’Afterpay d’échanger des actions Square via les intérêts de dépositaire de CHESS dans ASX.

La nouvelle intervient alors que Square annonce des gains notables au deuxième trimestre, faisant état d’une croissance de 200% des revenus de Bitcoin (BTC). Les services Bitcoin de Square ont généré un bénéfice brut de 55 millions de dollars, augmentant de 223% d’une année sur l’autre, tandis que Cash App a généré un bénéfice brut de 546 millions de dollars, soit une augmentation de 94%.