Square va créer une nouvelle plate-forme de développement ouverte centrée sur Bitcoin

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Jack Dorsey, PDG de la société américaine de paiements numériques et de services financiers Square, a annoncé vendredi sur Twitter que Square créait activement une nouvelle plate-forme de négociation de services financiers décentralisée, non dépositaire et non dépositaire, en se concentrant principalement sur le bitcoin, la monnaie virtuelle traditionnelle. .

Cette nouvelle entreprise construira une plate-forme de développement ouverte, similaire à son fournisseur de services d’outils de développement Seller, à son application de paiement Cash App et à son fournisseur de services de diffusion multimédia en continu Tidal.

“Son nom est à déterminer.” Dorsey a tweeté et confirmé le nouveau nom.

Avant de confirmer le nom actuel de l’entreprise en tant que « TBD », le nom du nouveau projet a suscité de vives discussions parmi les internautes. Certains internautes ont souligné que « à déterminer » signifie être décentralisé.

Jack Dorsey a déclaré que la nouvelle entreprise sera complètement ouverte, transparente pour le public, y compris sa feuille de route ouverte, son développement ouvert et son code source ouvert.

Mike Brock sera responsable de ce projet, et Square créera un nouveau compte Twitter et GitHub et mettra à jour ce fil afin que le public puisse accéder aux dernières nouvelles.

Jack Dorsey a expliqué que ce nouveau département est différent de Square Crypto. Fondée en 2009, Square Crypto est une solution de paiement par crypto-monnaie développée par Square Digital Payment Group spécifiquement pour les commerçants et les consommateurs dans le kit de développement Lightning. Square ne fournira qu’une aide financière.

Comme Blockchain.News l’a rapporté le 9 juillet, la société de paiement numérique Square est en train de construire un portefeuille matériel bitcoin de « garde assistée ». Le fondateur et PDG Jack Dorsey et le directeur du matériel Jesse Dorogusker ont confirmé sur Twitter.

Ce portefeuille Bitcoin matériel non dépositaire donnerait aux utilisateurs un meilleur contrôle sur les devises numériques qu’ils possèdent.

Source de l’image : Shutterstock