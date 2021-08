SquarEat, la cuisine du futur servie en carrés | La vie

Dans quelle mesure le plaisir de déguster un bon repas dépend-il de son aspect visuel, et de la façon dont on le mange ? SquarEat teste vos préjugés et habitudes.

Les nourriture que nous consommons Ils ont beaucoup changé au cours des siècles, mais la façon dont ils le font n’est pas la même.

Lorsque nous nous asseyons à table devant un steak de bœuf dans l’assiette, et que nous utilisons le couteau et la fourchette pour le manger, c’est une technique et une coutume qui se pratiquaient déjà au Moyen Âge, et même avant.

CarréManger, une startup de Miami (Etats-Unis), propose une nouvelle façon de savourer la nourriture : en carrés de 50 grammes facile à transporter, à stocker et à préparer. Regardez la vidéo pour comprendre :

Laura Vacaflores, responsable marketing de SquarEat, se plaint sur le site Today que de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux n’ont pas compris le concept.

SquarEat ne remplace pas la nourriture. Le carré de poulet n’est pas du poulet végétalien ou un produit créé artificiellement.

C’est du poulet cuit de manière traditionnelle. La seule différence est que écrasé, compressé et servi en portions carrées de 50 grammes.

Comme l’explique Laura Vacaflores, ce système vous permet de préparer des plats gastronomiques à des prix abordables qui est facile à stocker et à transporter.

Ce sont quelques-uns des produits les moins chers et les plus utiles que vous pouvez acheter pour votre cuisine. Ils le rendront beaucoup plus efficace et intelligent.

Lorsque vous le recevez chez vous, vous décidez comment consommer les carrés. Ils peuvent être consommés chauds ou froids, au micro-ondes ou à la poêle, avec un peu d’huile. Ils acceptent aussi les sauces.

Comme on peut le voir dans sa carte de restaurant, il y a actuellement 15 carrés différents: Tarte aux asperges, poulet, hamburger, poisson blanc épicé, saumon, gâteaux, etc.

La grande question est : est-ce que le poisson épicé est apprécié différemment où il faut retirer les arêtes, éplucher et fendre, par rapport à ces carrés où il suffit de couper à la fourchette, et de savourer ?

Au-delà du concept culinaire, cela peut être une bonne solution pour les gens qui ont peu de temps pour manger, car ils se préparent en une minute et se mangent facilement. Ou pour ceux qui avoir des problèmes dentaires.

CarréManger Il est vendu en boîtes de 4 et 6 carrés, avec des prix commençant à 6 $. Vous avez plus d’informations sur leur site.