Squarespace échappe à une partie du procès pour brevet de constructeur de site Web

Squarespace a réussi à faire abandonner l’une des allégations portées contre lui dans le cadre d’un procès en matière de brevet impliquant son créateur de site Web.

En septembre de l’année dernière, la société Web 2.0 et de technologie mobile Express Mobile a intenté des poursuites contre certains des plus grands noms de l’industrie du commerce électronique et de la technologie, notamment Atlassian, Dropbox, eBay, Expedia, Facebook, Google, HubSpot, Microsoft et bien sûr, Espace carré.

Selon ces poursuites, le fondateur, président et directeur technique d’Express Mobile ainsi que fondateur et président de XMO, Steven H. Rembpell a développé les brevets et la technologie au centre de ces poursuites à la fin des années 1990. De ses inventions, XMO détient désormais des brevets fondamentaux clés couvrant les méthodes de développement de sites Web Ce que vous voyez est ce que vous obtenez (WYSIWYG) et l’intégration de services Web dans des solutions Web et mobiles.

Dans un communiqué de presse de l’année dernière, Rembpell a fourni de plus amples informations sur les poursuites qui sont actuellement tranchées par les tribunaux, en déclarant :

“Je suis un inventeur de longue date et je développe des technologies logicielles à l’échelle mondiale pour des entreprises depuis près de 50 ans. Nous ne voulons pas empêcher les défendeurs ou quiconque d’utiliser nos brevets – nous voulons juste être payés une redevance équitable.”

Costume de brevet Squarespace

Tel que rapporté par Law360, Squarespace est en mesure d’échapper à une partie du procès en matière de brevet grâce au juge de district américain Richard G. Andrews qui a accédé à la demande de la société de rejeter les allégations d’Express Mobile de contrefaçon induite, contributive et volontaire de l’un de ses cinq brevets.

Cependant, Squarespace n’a pas été en mesure de se soustraire aux réclamations pour contrefaçon directe en arguant que la plainte ne montrait pas de manière adéquate comment sa plate-forme de création de site Web répondait aux limites des réclamations. Au lieu de cela, le juge Andrews a convenu avec Express Mobile que Squarespace “recherchait prématurément des allégations de violation détaillées” qui n’étaient pas nécessaires au stade actuel de l’affaire.

Dans le même temps, le juge Andrews a également maintenu l’allégation d’infraction partagée d’Express Mobile dans l’affaire en rejetant les allégations de Squarespace selon lesquelles la plainte ne montrait aucune « direction ou contrôle » ou « entreprise commune » entre elle et des utilisateurs tiers.

Le procès d’Express Mobile contre Squarespace ainsi que les autres sociétés de commerce électronique et de technologie est toujours en cours et nous en saurons probablement plus au fur et à mesure qu’il progresse.

Via Law360